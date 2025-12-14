ANSES: el bono navideño que viene a aliviar los bolsillos

Sin embargo, el nuevo valor del haber mínimo obligó a mover los topes de acceso.

Quiénes cobran el bono completo de $70.000

Lo reciben aquellos jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, que en diciembre quedó fijado en:

$340.879,59

Con el bono incluido, el ingreso total del mes asciende a:

$410.879,59

Quiénes cobran un bonos de menor monto

Este es el punto clave del mes.

Los jubilados y pensionados que cobran entre $340.879,59 y $410.879,59 recibirán un bono variable, cuyo valor se calcula para completar el tope total de:

$410.879,59

Ejemplo práctico:

Si una persona cobra $360.879,59, el bono será de $50.000, ya que completa la diferencia entre su haber y el tope establecido.

Esto explica por qué el extra que muchos cobrarán será de entre $1 y $50.000, según el caso.

Quiénes no cobran bono

Quedan excluidos quienes:

Perciben más de $410.879,59

Tienen incompatibilidades específicas (por ejemplo, quienes reciben dos beneficios elevando el total por encima del tope)

Cómo quedan los haberes de diciembre con aumento y bono

Tras el incremento del 2,3% y la continuidad del refuerzo, ANSES informó la siguiente escala:

Jubilación mínima: $410.879,59 (incluye bono de $70.000)

Jubilación máxima: $2.363.160,10

PUAM: $342.624,77

Pensiones No Contributivas (PNC): $381.653,76

En el caso de la PUAM y las PNC, el bono también se aplica bajo las mismas reglas del haber mínimo.