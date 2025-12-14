ANSES: el bono navideño que viene a aliviar los bolsillos
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.
El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.
Anses confirmó una resolución que tendrá un efecto directo y positivo en el ingreso de millones de argentinos en diciembre, un mes donde cada refuerzo económico cobra especial relevancia. Sin dudas, tener dinero inesperado durante las fiestas alivia un poco la tensión.
Bono de jubilados en diciembre: quiénes cobran y cuánto
El Gobierno nacional confirmó que el bono mensual de $70.000 continúa vigente en diciembre, destinado a jubilados, pensionados y titulares de la PUAM que perciben los haberes más bajos.
Sin embargo, el nuevo valor del haber mínimo obligó a mover los topes de acceso.
Quiénes cobran el bono completo de $70.000
Lo reciben aquellos jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, que en diciembre quedó fijado en:
-
$340.879,59
Con el bono incluido, el ingreso total del mes asciende a:
-
$410.879,59
Quiénes cobran un bonos de menor monto
Este es el punto clave del mes.
Los jubilados y pensionados que cobran entre $340.879,59 y $410.879,59 recibirán un bono variable, cuyo valor se calcula para completar el tope total de:
-
$410.879,59
Ejemplo práctico:
-
Si una persona cobra $360.879,59, el bono será de $50.000, ya que completa la diferencia entre su haber y el tope establecido.
Esto explica por qué el extra que muchos cobrarán será de entre $1 y $50.000, según el caso.
Quiénes no cobran bono
Quedan excluidos quienes:
-
Perciben más de $410.879,59
-
Tienen incompatibilidades específicas (por ejemplo, quienes reciben dos beneficios elevando el total por encima del tope)
Cómo quedan los haberes de diciembre con aumento y bono
Tras el incremento del 2,3% y la continuidad del refuerzo, ANSES informó la siguiente escala:
-
Jubilación mínima: $410.879,59 (incluye bono de $70.000)
Jubilación máxima: $2.363.160,10
PUAM: $342.624,77
Pensiones No Contributivas (PNC): $381.653,76
En el caso de la PUAM y las PNC, el bono también se aplica bajo las mismas reglas del haber mínimo.
