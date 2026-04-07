ANSES: cuánto cobrará cada familia por cada hijo en abril 2026
Los requisitos para acceder a un importante monto el próximo mes, los topes de ingresos vigentes y el plazo límite para solicitarlo.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en abril, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,9%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
El aumento que tendrán los bonos de la AUH
La AUH también se ajustó. En abril, el monto total es de 136.666 pesos por hijo, aunque se abona el 80 por ciento mensual, equivalente a 109.332,80 pesos.
El 20 por ciento restante, es decir 27.333,20 pesos, se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, salvo excepciones como en el caso de niños menores de cuatro años, donde puede pagarse el total sin retención.
Cuánto cobrarán las familias por cada hijo
La AUH tendrá un incremento del 2,9%, en línea con la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/24, que toma como referencia la inflación medida por el INDEC.
El monto total de la AUH en abril es de $136.666 por hijo. El pago directo mensual es de $109.332,80, ya que ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH. Ese 20% retenido se acumula durante el año y se cobra una vez presentada la Libreta, un trámite obligatorio que certifica controles de salud y educación.
En cuanto a otras asignaciones familiares, también se actualizan con el mismo porcentaje. La Asignación por Hijo con discapacidad puede alcanzar los $222.510,62, dependiendo del ingreso del grupo familiar.
Calendario de pagos de abril 2026
Por su parte, la Tarjeta Alimentar no tendrá aumentos:
- $52.250 para un hijo
- $81.936 para dos hijos
- $108.062 para tres o más hijos
Cuánto cobra una familia con 3 hijos en abril con Tarjeta Alimentar
Una familia con tres hijos que percibe la AUH cobra $109.332,80 por cada menor.
- El total mensual por AUH es de $327.998,40 (sin contar el 20% retenido).
A esto se suma la Tarjeta Alimentar:
- $108.062 para tres hijos o más.
- El ingreso total mensual alcanza los $436.060,40.
En el caso de una familia con tres hijos donde uno tiene discapacidad:
- Por el hijo con discapacidad se puede cobrar hasta $222.510,62.
- Por los otros dos hijos con AUH: $218.665,60.
- Más Tarjeta Alimentar: $108.062.
- El total mensual puede superar los $549.000, según los ingresos familiares.
Calendario de pagos ANSES abril 2026
La ANSES difundió el cronograma de pagos organizado por terminación de DNI:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones: del 14 de abril al 12 de mayo
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