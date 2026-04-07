ANSES: cuánto cobrará cada familia por cada hijo en abril 2026

El monto total de la AUH en abril es de $136.666 por hijo. El pago directo mensual es de $109.332,80, ya que ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH. Ese 20% retenido se acumula durante el año y se cobra una vez presentada la Libreta, un trámite obligatorio que certifica controles de salud y educación.

En cuanto a otras asignaciones familiares, también se actualizan con el mismo porcentaje. La Asignación por Hijo con discapacidad puede alcanzar los $222.510,62, dependiendo del ingreso del grupo familiar.

Calendario de pagos de abril 2026

Por su parte, la Tarjeta Alimentar no tendrá aumentos:

$52.250 para un hijo

$81.936 para dos hijos

$108.062 para tres o más hijos

Cuánto cobra una familia con 3 hijos en abril con Tarjeta Alimentar

Una familia con tres hijos que percibe la AUH cobra $109.332,80 por cada menor.

El total mensual por AUH es de $327.998,40 (sin contar el 20% retenido).

A esto se suma la Tarjeta Alimentar:

$108.062 para tres hijos o más.

para tres hijos o más. El ingreso total mensual alcanza los $436.060,40.

En el caso de una familia con tres hijos donde uno tiene discapacidad:

Por el hijo con discapacidad se puede cobrar hasta $222.510,62.

Por los otros dos hijos con AUH: $218.665,60.

Más Tarjeta Alimentar: $108.062.

El total mensual puede superar los $549.000, según los ingresos familiares.

Calendario de pagos ANSES abril 2026

La ANSES difundió el cronograma de pagos organizado por terminación de DNI:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignación por Maternidad