ANSES: una a una, las fechas de pago de abril para cada beneficiario
La ANSES difundió el nuevo cronograma de pagos con cambios por Semana Santa y el Día del Veterano de Malvinas, ajustando fechas clave.
La ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones, incorporando un aumento del 2,9% en todas las prestaciones y manteniendo el bono extraordinario de $70.000.
El nuevo cronograma de cobro presenta cambios debido a los feriados de Semana Santa y el Día del Veterano de Malvinas, lo que modifica las fechas según la terminación del DNI de cada beneficiario.
Aumento ANSES abril 2026: cuánto se cobra
Con el aumento del 2,9% aplicado por ANSES, así quedan actualizados los haberes previsionales:
- Jubilación mínima: $380.319,31 (sin bono) / $450.319,31 (con bono)
- PUAM: $304.255,44 (sin refuerzo) / $374.255,44 (con bono)
- Pensiones No Contributivas: $266.224,52 (sin bono) / $336.224,52 (con bono)
- Madres de siete hijos: $450.319,31 (con bono completo)
- Haber máximo: $2.559.188,14 (sin bono)
El bono de $70.000 se acredita de manera automática junto al haber mensual y se paga completo a quienes cobran hasta $450.319,31. Quienes superen ese monto reciben un extra proporcional o pueden quedar excluidos del beneficio.
Asignaciones ANSES: nuevos montos en abril
Las asignaciones de ANSES también se ajustan con el aumento del 2,9%, quedando de la siguiente manera:
- AUH: $136.664
- AUH por discapacidad: $445.002
- Asignación por Embarazo: $136.664
En cuanto a la Tarjeta Alimentar, los montos se mantienen sin cambios:
- $52.250 (un hijo)
- $81.936 (dos hijos)
- $108.062 (tres o más hijos)
Calendario ANSES abril 2026: cuándo cobro
El calendario de pagos de ANSES arranca el 10 de abril y se organiza según el tipo de prestación y la terminación del DNI:
Jubilados y pensionados (haberes mínimos)
- DNI 0: 10 de abril
- DNI 1: 13 de abril
- DNI 2: 14 de abril
- DNI 3: 15 de abril
- DNI 4: 16 de abril
- DNI 5: 17 de abril
- DNI 6: 20 de abril
- DNI 7: 21 de abril
- DNI 8: 22 de abril
- DNI 9: 23 de abril
Jubilados y pensionados (haberes superiores al mínimo)
- DNI 0 y 1: 24 de abril
- DNI 2 y 3: 27 de abril
- DNI 4 y 5: 28 de abril
- DNI 6 y 7: 29 de abril
- DNI 8 y 9: 30 de abril
Pensiones No Contributivas
- DNI 0 y 1: 10 de abril
- DNI 2 y 3: 13 de abril
- DNI 4 y 5: 14 de abril
- DNI 6 y 7: 15 de abril
- DNI 8 y 9: 16 de abril
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI 0: 10 de abril
- DNI 1: 13 de abril
- DNI 2: 14 de abril
- DNI 3: 15 de abril
- DNI 4: 16 de abril
- DNI 5: 17 de abril
- DNI 6: 20 de abril
- DNI 7: 21 de abril
- DNI 8: 22 de abril
- DNI 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo
- DNI 0: 10 de abril
- DNI 1: 13 de abril
- DNI 2: 14 de abril
- DNI 3: 15 de abril
- DNI 4: 16 de abril
- DNI 5: 17 de abril
- DNI 6: 20 de abril
- DNI 7: 21 de abril
- DNI 8: 22 de abril
- DNI 9: 23 de abril
Prenatal y Maternidad
- DNI 0 y 1: 13 de abril
- DNI 2 y 3: 14 de abril
- DNI 4 y 5: 15 de abril
- DNI 6 y 7: 16 de abril
- DNI 8 y 9: 17 de abril
Prestación por Desempleo
- DNI 0 y 1: 24 de abril
- DNI 2 y 3: 27 de abril
- DNI 4 y 5: 28 de abril
- DNI 6 y 7: 29 de abril
- DNI 8 y 9: 30 de abril
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