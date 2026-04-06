ANSES: una a una, las fechas de pago de abril para cada beneficiario

AUH : $136.664

: $136.664 AUH por discapacidad : $445.002

: $445.002 Asignación por Embarazo: $136.664

En cuanto a la Tarjeta Alimentar, los montos se mantienen sin cambios:

$52.250 (un hijo)

$81.936 (dos hijos)

$108.062 (tres o más hijos)

Calendario ANSES abril 2026: cuándo cobro

El calendario de pagos de ANSES arranca el 10 de abril y se organiza según el tipo de prestación y la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados (haberes mínimos)

DNI 0 : 10 de abril

: 10 de abril DNI 1 : 13 de abril

: 13 de abril DNI 2 : 14 de abril

: 14 de abril DNI 3 : 15 de abril

: 15 de abril DNI 4 : 16 de abril

: 16 de abril DNI 5 : 17 de abril

: 17 de abril DNI 6 : 20 de abril

: 20 de abril DNI 7 : 21 de abril

: 21 de abril DNI 8 : 22 de abril

: 22 de abril DNI 9: 23 de abril

Jubilados y pensionados (haberes superiores al mínimo)

DNI 0 y 1 : 24 de abril

: 24 de abril DNI 2 y 3 : 27 de abril

: 27 de abril DNI 4 y 5 : 28 de abril

: 28 de abril DNI 6 y 7 : 29 de abril

: 29 de abril DNI 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas

DNI 0 y 1 : 10 de abril

: 10 de abril DNI 2 y 3 : 13 de abril

: 13 de abril DNI 4 y 5 : 14 de abril

: 14 de abril DNI 6 y 7 : 15 de abril

: 15 de abril DNI 8 y 9: 16 de abril

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0 : 10 de abril

: 10 de abril DNI 1 : 13 de abril

: 13 de abril DNI 2 : 14 de abril

: 14 de abril DNI 3 : 15 de abril

: 15 de abril DNI 4 : 16 de abril

: 16 de abril DNI 5 : 17 de abril

: 17 de abril DNI 6 : 20 de abril

: 20 de abril DNI 7 : 21 de abril

: 21 de abril DNI 8 : 22 de abril

: 22 de abril DNI 9: 23 de abril

Anses APP (1).png

Asignación por Embarazo

DNI 0 : 10 de abril

: 10 de abril DNI 1 : 13 de abril

: 13 de abril DNI 2 : 14 de abril

: 14 de abril DNI 3 : 15 de abril

: 15 de abril DNI 4 : 16 de abril

: 16 de abril DNI 5 : 17 de abril

: 17 de abril DNI 6 : 20 de abril

: 20 de abril DNI 7 : 21 de abril

: 21 de abril DNI 8 : 22 de abril

: 22 de abril DNI 9: 23 de abril

Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1 : 13 de abril

: 13 de abril DNI 2 y 3 : 14 de abril

: 14 de abril DNI 4 y 5 : 15 de abril

: 15 de abril DNI 6 y 7 : 16 de abril

: 16 de abril DNI 8 y 9: 17 de abril

Prestación por Desempleo