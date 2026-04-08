ARCA: los monotributistas que deberán pagar más de $100.000 por mes

Cómo impacta el aumento y qué deben revisar los monotributistas

El sistema del monotributo no solo tiene en cuenta la facturación anual, sino también otros factores como la superficie del local, el consumo de energía eléctrica, el monto del alquiler y el tipo de actividad. Todos estos elementos son los que definen en qué categoría debe estar inscripto cada contribuyente.

A su vez, la cuota mensual incluye tanto el componente impositivo como el previsional, es decir, abarca aportes vinculados a IVA, Ganancias, jubilación y obra social, lo que explica el impacto del aumento en el gasto. Por eso, resulta fundamental que los contribuyentes del monotributo realicen la recategorización en tiempo y forma para evitar problemas con ARCA, prevenir sanciones y mantenerse dentro de los valores permitidos.