ANSES: las fechas confirmadas de los pagos de abril
Los requisitos de un monto fundamental el próximo mes, los topes de ingresos y el plazo límite para solicitarlo.
En abril de 2026, las fechas de cobro se organizan, como es habitual, según la terminación del documento de identidad de los titulares. Este cronograma contempla la liquidación del haber mensual con el incremento del 2,9% derivado del índice inflacionario de febrero.
El calendario de las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES en abril inicia el viernes 10 de abril. Durante este periodo, el organismo previsional no solo deposita el haber base, sino que también acredita de forma automática el Complemento Leche de $51.547 para menores de 3 años y los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar.
Las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES en abril
El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social para la AUH y el SUAF en abril de 2026 se distribuye de acuerdo al último número del documento de identidad:
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DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.
DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.
DNI terminados en 2: martes 14 de abril.
DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.
DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.
DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.
DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.
DNI terminados en 7: martes 21 de abril.
DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.
DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.
Los montos que se otorgarán en abril 2026
En las fechas de cobro de abril se deposita:
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Haber neto de AUH: $109.332,80 por hijo.
Complemento Leche: $51.547 (para niños de hasta 3 años).
Tarjeta Alimentar: montos de entre $52.250 y $108.062 según la cantidad de hijos.
La combinación de estos beneficios permite que una familia con un hijo menor de tres años alcance una suma neta de $213.129,80. Este valor se encuentra disponible en su totalidad desde la fecha de acreditación asignada por el número de DNI.
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