 ANSES: las fechas en la que los beneficiarios de la AUH cobrarán en junio 2026

Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar para junio: las escalas, según la cantidad de hijos

El Gobierno nacional ratificó para junio los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar, luego del incremento del 38,3% otorgado en mayo, una actualización que llegó tras casi dos años sin cambios en este beneficio destinado a reforzar la compra de alimentos.

Los valores que continuarán vigentes son los siguientes:

Familias con un hijo y beneficiarias de la Asignación por Embarazo : $72.250.

: $72.250. Hogares con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425 por mes.

La mejora aplicada durante mayo impactó de manera directa en los ingresos de los sectores alcanzados por esta asistencia. La Tarjeta Alimentar, que se abona junto con otras prestaciones de ANSES, forma parte de las medidas implementadas para fortalecer el acceso a productos de la canasta básica.

Calendario y fechas de cobro de ANSES para junio de 2026

Para conocer cuándo se acredita cada prestación, ANSES recordó que los beneficiarios pueden consultar el cronograma de pagos a través de Mi ANSES. Desde esa plataforma, disponible con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, es posible acceder a la fecha y el lugar de cobro asignados.

Como ocurre habitualmente, el calendario se establece según la terminación del DNI. En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las fechas pendientes de junio son las siguientes:

Martes 16 de junio: DNI finalizados en 5.

Miércoles 17 de junio: DNI finalizados en 6.

Jueves 18 de junio: DNI finalizados en 7.

Viernes 19 de junio: DNI finalizados en 8.

Lunes 22 de junio: DNI finalizados en 9.

Además de consultar las fechas de pago, los titulares pueden utilizar Mi ANSES para verificar datos personales, revisar liquidaciones y acceder a información sobre beneficios como la Tarjeta Alimentar.