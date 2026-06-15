ANSES: las fechas en la que los beneficiarios de la AUH cobrarán en junio 2026
ANSES actualiza los montos de la Tarjeta Alimentar según los incrementos previstos por la normativa vigente. Enterate cuánto se cobra y cómo quedan los nuevos valores.
Durante junio de 2026, ANSES pondrá en marcha una nueva actualización en los montos de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El incremento será del 2,6% y surge de la variación del índice de inflación correspondiente a abril, en línea con el esquema de movilidad vigente.
La medida también impactará en jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales que administra ANSES. A partir de este ajuste, los beneficiarios de la AUH percibirán nuevos valores, lo que además repercute en beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar. Esta asistencia está destinada a personas desocupadas, trabajadores informales y empleados de casas particulares.
Cuánto se cobra por la AUH en junio de 2026
Con la actualización prevista para junio de 2026, ANSES elevará el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a $144.562 por cada menor. Sin embargo, el importe que se acredita mensualmente será de $115.650, ya que el organismo retiene el 20% de la prestación hasta que se presente la documentación obligatoria vinculada a la escolaridad y los controles de salud.
Por otra parte, la AUH por Discapacidad pasará a ubicarse en $472.095 desde el próximo mes. A diferencia de la asignación general, esta prestación no tiene límite de edad para las personas con discapacidad.
El beneficio que administra ANSES está dirigido a familias con hijos menores de 18 años cuyos padres estén desocupados, trabajen de manera informal o se desempeñen en el servicio doméstico registrado. Además, estos grupos pueden acceder a ayudas complementarias como la Tarjeta Alimentar.
Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar para junio: las escalas, según la cantidad de hijos
El Gobierno nacional ratificó para junio los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar, luego del incremento del 38,3% otorgado en mayo, una actualización que llegó tras casi dos años sin cambios en este beneficio destinado a reforzar la compra de alimentos.
Los valores que continuarán vigentes son los siguientes:
- Familias con un hijo y beneficiarias de la Asignación por Embarazo: $72.250.
- Hogares con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres hijos o más: $149.425 por mes.
La mejora aplicada durante mayo impactó de manera directa en los ingresos de los sectores alcanzados por esta asistencia. La Tarjeta Alimentar, que se abona junto con otras prestaciones de ANSES, forma parte de las medidas implementadas para fortalecer el acceso a productos de la canasta básica.
Calendario y fechas de cobro de ANSES para junio de 2026
Para conocer cuándo se acredita cada prestación, ANSES recordó que los beneficiarios pueden consultar el cronograma de pagos a través de Mi ANSES. Desde esa plataforma, disponible con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, es posible acceder a la fecha y el lugar de cobro asignados.
Como ocurre habitualmente, el calendario se establece según la terminación del DNI. En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las fechas pendientes de junio son las siguientes:
- Martes 16 de junio: DNI finalizados en 5.
- Miércoles 17 de junio: DNI finalizados en 6.
- Jueves 18 de junio: DNI finalizados en 7.
- Viernes 19 de junio: DNI finalizados en 8.
- Lunes 22 de junio: DNI finalizados en 9.
Además de consultar las fechas de pago, los titulares pueden utilizar Mi ANSES para verificar datos personales, revisar liquidaciones y acceder a información sobre beneficios como la Tarjeta Alimentar.
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