ANSES: lo necesario para poder acceder a las Becas Progresar
Este programa buscar ayudar de manera económica a los estudiantes jóvenes. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para enero, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Este programa está destinado a jóvenes estudiantes de carreras universitarias y terciarias que se encuentren en pleno proceso de aprendizaje. Por otro lado, se estima que alcanza a más de un millón de personas en todo el país.
Quiénes pueden inscribirse a las Becas Progresar
Las Becas Progresar están destinadas a argentinos y extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país.
Sin embargo, el programa contempla cuatro líneas principales:
-
Progresar Obligatorio: para jóvenes de 16 a 24 años que deseen terminar la primaria o secundaria.
Progresar Superior: destinado a estudiantes de institutos terciarios y universidades nacionales.
Progresar Enfermería: orientado a quienes cursan la carrera de Enfermería, sin límite de edad para estudiantes avanzados.
Progresar Trabajo: dirigido a cursos de formación profesional avalados por el INET.
Lo que cobrarán los estudiantes
Los montos específicos para cada nivel son:
-
Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000 (80% del monto total).
Nivel superior:
Primer año: $28.000.
A partir del segundo año: $35.000.
Durante enero, los beneficiarios que cumplieron con las condiciones académicas en 2025 reciben el pago del 20% acumulado. Los montos de este reintegro varían según la línea y el momento de inscripción:
-
Quienes se inscribieron en la primera convocatoria de 2025 pueden recibir hasta $56.000 o $63.000 extras.
Quienes lo hicieron en la segunda convocatoria obtienen un refuerzo de $28.000.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario