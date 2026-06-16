ANSES: lo que cobrarán los jubilados, pensionados y AUH en junio 2026

Jubilados y pensionados

La movilidad previsional aplicará un incremento del 2,58%, equivalente a la inflación registrada en abril. Como resultado, la jubilación mínima ascenderá a $403.318 brutos. El ingreso mínimo mensual alcanzará los $473.318 brutos.

Además, los jubilados y pensionados recibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este adicional equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre. Para quienes cobran la jubilación mínima, el monto total de junio, considerando haber mensual, bono y aguinaldo, llegará a aproximadamente $674.977 brutos.

El ajuste de junio toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que se ubicó en torno al 2,6%, reflejando una moderación respecto de los registros observados durante 2025.

Fechas de pago de jubilaciones y pensionados

El calendario de pagos continuará durante todo el mes según la terminación del DNI. Para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, los pagos se extenderán entre el 8 y el 22 de junio. En tanto, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán entre el 23 y el 29 de junio.

Con millones de prestaciones involucradas, junio se perfila como un mes de fuerte inyección de liquidez en la economía doméstica. El pago simultáneo de haberes actualizados, bonos compensatorios y aguinaldos incrementará el poder de compra de jubilados y pensionados, aunque los especialistas advierten que la evolución futura de los ingresos dependerá de la continuidad del proceso de desaceleración inflacionaria y de la política de actualización automática de las prestaciones sociales.