ANSES: los beneficiarios que cobrarán bonos y aumentos en septiembre de 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Quiénes cobran aumento de ANSES en septiembre 2026
La actualización del 2,11% se aplica automáticamente. Entre los principales beneficiarios se encuentran los jubilados y pensionados, los titulares de la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC), además de quienes perciben AUH, Asignación por Embarazo y SUAF. Con el incremento, los principales montos previsionales quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $428.633,20.
- Jubilación máxima: $2.884.395,56.
- PUAM: $342.906,55.
- PNC por invalidez y vejez: $300.043,23.
ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre
El refuerzo de $70.000 está dirigido principalmente a los jubilados y pensionados con menores ingresos. Quienes perciben el haber mínimo cobran el bono completo, por lo que reciben un total de $498.633,20 durante septiembre. También acceden al refuerzo completo los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Con un haber de $342.906,55 y el bono, el ingreso total llega a $412.906,55.
Por su parte, quienes reciben Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez cobran $300.043,23 más el bono de $70.000, para alcanzar un total de $370.043,23.
Qué pasa con el bono si la jubilación supera la mínima
Los jubilados y pensionados que cobran por encima de $428.633,20 también pueden acceder al refuerzo, pero de manera proporcional. ANSES paga la diferencia necesaria para alcanzar un ingreso máximo de $498.633,20 entre haber y bono. Por ejemplo, una persona que percibe una jubilación de $450.000 recibe un refuerzo de $48.633,20.
En cambio, quienes ya superan los $498.633,20 con su haber no reciben el bono previsional.
Cuánto cobra la AUH en septiembre 2026
La Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza un valor general de aproximadamente $154.031 por hijo menor de 18 años.
ANSES abona mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido hasta el cumplimiento de los requisitos vinculados con la presentación de la Libreta AUH. La Asignación por Embarazo acompaña la misma actualización, mientras que la AUH por hijo con discapacidad supera los $501.000 en su valor general.
Para los trabajadores registrados comprendidos dentro del sistema SUAF, la Asignación Familiar por Hijo del primer rango asciende a $77.025, mientras que el monto disminuye para los siguientes rangos de acuerdo con los ingresos del grupo familiar.
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