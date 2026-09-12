ANSES: los beneficiarios que cobrarán bonos y aumentos en septiembre de 2026

Qué pasa con el bono si la jubilación supera la mínima

Los jubilados y pensionados que cobran por encima de $428.633,20 también pueden acceder al refuerzo, pero de manera proporcional. ANSES paga la diferencia necesaria para alcanzar un ingreso máximo de $498.633,20 entre haber y bono. Por ejemplo, una persona que percibe una jubilación de $450.000 recibe un refuerzo de $48.633,20.

En cambio, quienes ya superan los $498.633,20 con su haber no reciben el bono previsional.

Cuánto cobra la AUH en septiembre 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza un valor general de aproximadamente $154.031 por hijo menor de 18 años.

ANSES abona mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido hasta el cumplimiento de los requisitos vinculados con la presentación de la Libreta AUH. La Asignación por Embarazo acompaña la misma actualización, mientras que la AUH por hijo con discapacidad supera los $501.000 en su valor general.

Para los trabajadores registrados comprendidos dentro del sistema SUAF, la Asignación Familiar por Hijo del primer rango asciende a $77.025, mientras que el monto disminuye para los siguientes rangos de acuerdo con los ingresos del grupo familiar.