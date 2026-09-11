ARCA: las nuevas investigaciones a transferencias que superen montos límites en septiembre
ARCA controla las transferencias bancarias y billeteras virtuales: desde ciertos montos, los movimientos deben ser informados por las entidades.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los parámetros que se aplican durante septiembre a las operaciones realizadas mediante bancos y billeteras virtuales. Los nuevos límites alcanzan a las transferencias bancarias y es importante conocerlos para evitar inconvenientes con el organismo que reemplazó a la ex AFIP.
El objetivo de este esquema es reforzar el control sobre los movimientos de dinero y detectar posibles diferencias entre las operaciones que realiza una persona y los ingresos declarados ante el organismo fiscal.
La normativa contempla tanto las cuentas bancarias tradicionales como las billeteras digitales que funcionan con CVU. Superar los montos establecidos no significa que el titular vaya a recibir automáticamente una inspección o una sanción.
En estos casos, son los bancos y las plataformas financieras los encargados de informar las operaciones a ARCA cuando los movimientos superan los parámetros definidos. El reporte, por sí solo, no implica que exista una irregularidad.
Los límites en septiembre
Dentro de los parámetros establecidos se incluyen las transferencias y acreditaciones de dinero, pero no son las únicas operaciones alcanzadas. También hay topes específicos para los retiros de efectivo y ciertas alternativas de inversión financiera. Los valores que rigen en septiembre son los siguientes:
- Personas físicas: transferencias y acreditaciones por hasta $50 millones acumulados en el mes.
- Personas jurídicas: transferencias y acreditaciones que alcancen los $30 millones mensuales.
- Retiros de efectivo: operaciones desde $10 millones, tanto para personas físicas como para empresas.
- Plazos fijos e inversiones bursátiles: montos desde $100 millones para personas físicas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario