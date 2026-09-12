Qué sucederá con el bono para jubilados a fines de septiembre: a quiénes afectará
Jubilados recibirán novedades sobre el bono: el organismo previsional ya definió cuándo cambiará el extra que impactará en los haberes.
ANSES y el Gobierno establecieron modificaciones en el pago del bono destinado a jubilados y pensionados, que comenzarán a aplicarse desde el 22 de septiembre. A su vez, el organismo previsional precisó cómo quedará el aumento de septiembre y desde qué fecha empezará a impactar en los haberes de los jubilados.
A quienes afecta el cambio del bono de la Anses
El bono alcanza a los siguientes grupos:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC).
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Para cobrar el bono completo de $70.000, es necesario percibir hasta un haber mínimo. En septiembre, ese monto se ubica en $428.591.
La modificación del bono impacta en quienes cobran jubilaciones superiores al haber mínimo. En esos casos, el monto será proporcional y se calculará para alcanzar los $70.000.
Jubilados: fechas de cobro de septiembre 2026
Los jubilados y pensionados que forman parte del primer grupo de cobro recibirán sus haberes según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.
Quienes perciban haberes superiores al mínimo tendrán sus pagos durante la segunda mitad de septiembre, de acuerdo con el siguiente cronograma:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
Aumento para jubilados en septiembre
Con el IPC de julio ya difundido, el aumento de septiembre quedó fijado en 2,1%. De esta manera, la jubilación mínima pasará de los $419.775,93 de agosto a $428.591,22.
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