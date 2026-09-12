Qué sucederá con el bono para jubilados a fines de septiembre: a quiénes afectará

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

Quienes perciban haberes superiores al mínimo tendrán sus pagos durante la segunda mitad de septiembre, de acuerdo con el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Aumento para jubilados en septiembre

Con el IPC de julio ya difundido, el aumento de septiembre quedó fijado en 2,1%. De esta manera, la jubilación mínima pasará de los $419.775,93 de agosto a $428.591,22.