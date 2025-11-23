ANSES: los beneficiarios que podrán acceder hasta $300.000
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Durante los últimos días, se confirmó un bono de $70.000 para el undécimo mes del año destinado a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. La medida, anunciada por el Gobierno Nacional, quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.
El monto de la Prestación por Desempleo
El valor mensual de la Prestación por desempleo que paga la ANSES se calcula tomando el 75 por ciento del mejor promedio salarial registrado durante los últimos seis meses de trabajo formal. Este beneficio tiene un tope fijado por el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que actualmente se ubica en 322.000 pesos.
La cantidad de cuotas que puede cobrar cada trabajador varía según los aportes acumulados dentro de un período máximo de doce meses consecutivos.
Las personas que pueden acceder al bono de la Prestación por Desempleo
Para acceder a la asistencia que otorga la ANSES, las personas interesadas tienen que cumplir ciertas condiciones según el tipo de empleo que tenían al momento de quedar desvinculadas.
- Trabajadores permanentes: se requiere un mínimo de seis meses con aportes dentro de los últimos tres años previos al despido.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben sumar más de 90 días trabajados en el último año y no superar los 12 meses de actividad dentro de un período de tres años.
- Trabajadores de la construcción: necesitan acreditar al menos ocho meses de aportes durante los dos años anteriores a la finalización de la obra.
