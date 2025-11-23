ANSES: los beneficiarios que podrán acceder hasta $300.000

El monto de la Prestación por Desempleo

El valor mensual de la Prestación por desempleo que paga la ANSES se calcula tomando el 75 por ciento del mejor promedio salarial registrado durante los últimos seis meses de trabajo formal. Este beneficio tiene un tope fijado por el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que actualmente se ubica en 322.000 pesos.