ANSES: a quiénes no se les depositará el aguinaldo de diciembre 2025
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.
El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.
Los motivos por los que ANSES no pagará el aguinaldo a beneficiarios del seguro de desempleo
La aclaración del organismo es tajante: la Prestación por Desempleo no es un salario, sino un apoyo económico temporal destinado a acompañar a los trabajadores despedidos mientras buscan reincorporarse al mercado laboral.
Al no tratarse de una remuneración formal, no integra el esquema del SAC, por lo que no se liquida medio aguinaldo en diciembre ni en junio.
La prestación sí mantiene otros beneficios asociados al empleo formal previo, como:
-
Aportes jubilatorios durante todo el período de cobro,
Cobertura médica a través de la obra social,
Acceso a la asignación familiar correspondiente, si corresponde.
En diciembre 2025 no habrá un bono extra ni refuerzo extraordinario para quienes cobran la Prestación por Desempleo.
Los únicos beneficiarios que recibirán un refuerzo adicional este mes son:
-
Jubilados y pensionados de la mínima,
Titulares de PUAM,
Otros regímenes previsionales alcanzados por los decretos de refuerzo económico.
De esta manera, el seguro por desempleo queda sin plus navideño y solo percibe el monto mensual habitual definido por la normativa vigente.
Cuánto cobra un beneficiario del seguro por desempleo en diciembre
La Prestación por Desempleo se ajusta todos los meses según los índices de inflación, por lo que el monto puede variar según la actualización del mes anterior.
Para diciembre 2025, el importe máximo se ubica cerca de los $322.000, mientras que el mínimo se calcula en función del último salario registrado y de los aportes previos del trabajador.
Es importante tener en cuenta que:
-
El monto no incluye aguinaldo,
No se complementa con bono,
Puede modificarse levemente según la actualización automática de ANSES.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario