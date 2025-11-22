ANSES: a quiénes no se les depositará el aguinaldo de diciembre 2025

La prestación sí mantiene otros beneficios asociados al empleo formal previo, como:

Aportes jubilatorios durante todo el período de cobro ,

Cobertura médica a través de la obra social ,

Acceso a la asignación familiar correspondiente, si corresponde.

En diciembre 2025 no habrá un bono extra ni refuerzo extraordinario para quienes cobran la Prestación por Desempleo.

Los únicos beneficiarios que recibirán un refuerzo adicional este mes son:

Jubilados y pensionados de la mínima ,

Titulares de PUAM ,

Otros regímenes previsionales alcanzados por los decretos de refuerzo económico.

De esta manera, el seguro por desempleo queda sin plus navideño y solo percibe el monto mensual habitual definido por la normativa vigente.

Cuánto cobra un beneficiario del seguro por desempleo en diciembre

La Prestación por Desempleo se ajusta todos los meses según los índices de inflación, por lo que el monto puede variar según la actualización del mes anterior.

Para diciembre 2025, el importe máximo se ubica cerca de los $322.000, mientras que el mínimo se calcula en función del último salario registrado y de los aportes previos del trabajador.

Es importante tener en cuenta que: