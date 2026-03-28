ANSES: los detalles del bono de medio millón que se otorgará en abril

Personas que cobran el Seguro de Desempleo.

Trabajadores temporarios y de temporada.

Titulares de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Quiénes pueden acceder y qué documentación se necesita

El trámite para solicitar esta asignación puede realizarse de manera presencial o digital. Si se decide realizarlo de forma presencial, hay que seguir estos pasos:

Juntar la documentación detallada más arriba,

Solicitar un turno en ANSES,

Presentarse a la oficina asignada,

Dar seguimiento al trámite.

Como solicitar la Libreta AUH

El trámite puede realizarse de manera online a través de la página oficial de ANSES o mediante la app móvil. En caso de inconvenientes para enviarla por internet, también es posible presentarla en una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo.

Para solicitar el documento de forma online se deben seguir los siguientes pasos: