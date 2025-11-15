ANSES: los montos confirmados de diciembre para las jubilaciones y las prestaciones sociales

Lo que cobrarán las PUAM y las Pensiones No Contributivas

Incluso las beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de siete hijos alcanzarán ese mismo ingreso total de 584.616,93, combinando su haber actualizado (343.077,95) con el bono de 70.000 y el aguinaldo (171.538,98).

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) pasará a ser de 274.462,36, alcanzando un total de 481.693,54 al sumarle el bono y el medio aguinaldo ($137.231,18). En tanto, la PNC por vejez o discapacidad subirá a 240.154,56, con un ingreso total de 430.231,84.

Lo que cobrarán las AUH

El aumento del 2,3% también impactará sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), que pasará de $119.691 a $122.444 por cada menor de 18 años.

Sin embargo, como ocurre cada mes, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago directo será de $97.955,20.

Esa retención se acumula y se cobra una vez al año tras certificar escolaridad y controles médicos.

AUH total: $122.444

Monto en mano (80%): $97.955,20

Monto retenido (20%): $24.488,80

Para los casos de hijos con discapacidad, el valor total asciende a $398.697, y el monto cobrado directamente será de $318.957,60.