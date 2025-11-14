ANSES: las jubilaciones sufrirán cambio en sus haberes en diciembre 2025
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Durante los últimos días, se confirmó un bono de $70.000 para el undécimo mes del año destinado a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. La medida, anunciada por el Gobierno Nacional, quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Monto de las jubilaciones de ANSES en diciembre
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló que la inflación de octubre 2025 fue de 2,3%, mientras que la variación interanual se ubica en 31,3%. Por lo tanto, los jubilados y pensionados del sistema ANSES cobrarían los siguientes montos durante diciembre:
- Jubilación Mínima: $340.826,90
- Jubilación Máxima: $2.293.160,10
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77
- Pensión No Contributiva: $311.653,76
Se confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con el haber mínimo, del cual quedan excluidos los que cobren más de $410.826,90. Los que cobren más del mínimo, recibirán un proporcional para llegar al tope:
- Jubilación Mínima: $410.826,90
- Jubilación Máxima: $2.363.160,10
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $342.624,77
- Pensión No Contributiva: $381.653,76
