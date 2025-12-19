ANSES: los dos montos extras que se otorgarán antes de fin de año
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
La Tarjeta Alimentar: uno de los extras
La Tarjeta Alimentar es un beneficio otorgado por el Ministerio de Capital Humano y administrado junto con ANSES. Se paga todos los meses y se deposita de forma automática a quienes ya reciben la AUH.
En diciembre 2025, los montos vigentes son:
-
$52.250 para familias con un hijo
-
$81.936 para familias con dos hijos
-
$108.062 para familias con tres o más hijos
Este punto es clave: una madre con dos hijos cobra casi $82.000 extra, sin realizar ningún trámite adicional. El único requisito es tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.
El Complemento Leche: el segundo extra de diciembre
El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días es el segundo refuerzo que se paga en diciembre. Está destinado a madres con hijos menores de 3 años y a titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).
Durante diciembre, el monto del Complemento Leche es de $ 47.340 por hijo, y se deposita junto con la AUH o la AUE, en la misma cuenta y en la misma fecha.
Este beneficio también es automático y se actualiza mensualmente por inflación. Para evitar demoras, ANSES recomienda verificar que los datos familiares estén correctamente cargados en el sistema.
Cuánto puede cobrar una mamá con AUH en diciembre
La suma de la AUH con los refuerzos explica por qué diciembre es un mes clave para muchas familias. Por ejemplo:
-
Madre con dos hijos menores de 14 años:
Cobra la AUH correspondiente y $81.936 de Tarjeta Alimentar.
Si alguno de los niños es menor de 3 años, se suma además el Complemento Leche de $ 47.340.
-
Madre con tres hijos:
Recibe AUH + $108.062 de Tarjeta Alimentar, y puede sumar el Complemento Leche si corresponde.
Estos montos se depositan en la misma cuenta, sin escalonamientos ni trámites adicionales.
Calendario de pagos de diciembre
Cuándo se cobra la AUH en diciembre 2025
ANSES confirmó el calendario de pagos según la terminación del DNI:
-
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
-
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
-
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
-
DNI terminados en 3: 12 de diciembre
-
DNI terminados en 4: 15 de diciembre
-
DNI terminados en 5: 16 de diciembre
-
DNI terminados en 6: 17 de diciembre
-
DNI terminados en 7: 18 de diciembre
-
DNI terminados en 8: 19 de diciembre
-
DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Fechas de cobro de la AUE en diciembre
Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) cobran según el siguiente esquema:
-
DNI terminados en 0: 10 de diciembre
-
DNI terminados en 1: 11 de diciembre
-
DNI terminados en 2: 12 de diciembre
-
DNI terminados en 3: 15 de diciembre
-
DNI terminados en 4: 16 de diciembre
-
DNI terminados en 5: 17 de diciembre
-
DNI terminados en 6: 18 de diciembre
-
DNI terminados en 7: 19 de diciembre
-
DNI terminados en 8: 22 de diciembre
-
DNI terminados en 9: 23 de diciembre
