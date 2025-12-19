ANSES: los dos montos extras que se otorgarán antes de fin de año

El Complemento Leche: el segundo extra de diciembre

El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días es el segundo refuerzo que se paga en diciembre. Está destinado a madres con hijos menores de 3 años y a titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Durante diciembre, el monto del Complemento Leche es de $ 47.340 por hijo, y se deposita junto con la AUH o la AUE, en la misma cuenta y en la misma fecha.

Este beneficio también es automático y se actualiza mensualmente por inflación. Para evitar demoras, ANSES recomienda verificar que los datos familiares estén correctamente cargados en el sistema.

Cuánto puede cobrar una mamá con AUH en diciembre

La suma de la AUH con los refuerzos explica por qué diciembre es un mes clave para muchas familias. Por ejemplo:

Madre con dos hijos menores de 14 años: Cobra la AUH correspondiente y $81.936 de Tarjeta Alimentar . Si alguno de los niños es menor de 3 años, se suma además el Complemento Leche de $ 47.340.

Madre con tres hijos: Recibe AUH + $108.062 de Tarjeta Alimentar, y puede sumar el Complemento Leche si corresponde.

Estos montos se depositan en la misma cuenta, sin escalonamientos ni trámites adicionales.

Calendario de pagos de diciembre

Cuándo se cobra la AUH en diciembre 2025

ANSES confirmó el calendario de pagos según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Fechas de cobro de la AUE en diciembre

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) cobran según el siguiente esquema: