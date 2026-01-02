ANSES: los nuevos requisitos para acceder a la AUH y otras asignaciones en enero 2026

AUH de ANSES en enero

La AUH continúa en funcionamiento y su trámite se realiza exclusivamente por vía digital. Quienes la perciben deben ingresar al sitio oficial de ANSES con su CUIT para controlar que los datos personales, bancarios y familiares estén correctamente cargados.

Esta prestación sigue siendo una herramienta central de asistencia social y se acredita de forma automática, siempre que la información del titular se encuentre al día.

Ayuda escolar y complemento retenido

Libreta AUH-anses.jpg La Libreta AUH, que librera el 20% retenido durante el año, se puede presentar hasta el 31 de marzo.

ANSES señaló que la ayuda escolar de $85.000 por hijo requiere presentar la libreta digital antes del 31 de diciembre, mientras que el 20% acumulado de 2024 puede reclamarse hasta el 31 de marzo y parte de $189.069. Sin embargo, en situaciones especiales, como hijos con discapacidad, el monto puede ser mayor.