ANSES: los nuevos requisitos para acceder a la AUH y otras asignaciones en enero 2026
El organismo anunció una serie de bonos destinados a pensionados, jubilados y diferentes usuarios con el objetivo de aliviar el bolsillo. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tal lo establece la Ley de Movilidad Jubilatoria, anunció el incremento de sus programas luego de conocerse la inflación de noviembre, que fue del 2,5%. Este ajuste tiene como objetivo mitigar los efectos de la inflación y será visible en todos sus asignaciones, entre las que se encuentra las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Además, el organismo confirmó que continúan los refuerzos económicos para jubilados y pensionados, al mismo tiempo que siguen vigentes las asignaciones destinadas a trabajadores en relación de dependencia y la AUH. Para acceder y conservar estos apoyos, es indispensable respetar los topes de ingresos establecidos.
Quiénes pueden cobrar los bonos de ANSES en enero
Durante este mes, ANSES mantiene el pago de sumas extra para jubilados y pensionados que se encuentren dentro del límite de ingresos permitido. El beneficio alcanza a quienes perciban un haber mensual inferior a $419.300 y se acredita de manera automática junto con la jubilación o pensión habitual.
Asignaciones familiares ANSES
Por otro lado, el organismo mantiene en vigencia las asignaciones por hijo destinadas a trabajadores en relación de dependencia, aunque con condiciones actualizadas de ingresos. Cada padre o madre puede percibir el beneficio solo si su salario no supera los $2.511.000, mientras que el total de ingresos del hogar no debe exceder los $5.000.000.
Además, el organismo aclara que basta con que uno de los adultos supere el tope individual para que la familia quede fuera del sistema, aun cuando el ingreso conjunto esté por debajo del límite general.
AUH de ANSES en enero
La AUH continúa en funcionamiento y su trámite se realiza exclusivamente por vía digital. Quienes la perciben deben ingresar al sitio oficial de ANSES con su CUIT para controlar que los datos personales, bancarios y familiares estén correctamente cargados.
Esta prestación sigue siendo una herramienta central de asistencia social y se acredita de forma automática, siempre que la información del titular se encuentre al día.
Ayuda escolar y complemento retenido
ANSES señaló que la ayuda escolar de $85.000 por hijo requiere presentar la libreta digital antes del 31 de diciembre, mientras que el 20% acumulado de 2024 puede reclamarse hasta el 31 de marzo y parte de $189.069. Sin embargo, en situaciones especiales, como hijos con discapacidad, el monto puede ser mayor.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario