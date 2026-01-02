ANSES: los montos confirmados para un grupo de beneficiarios en enero 2026
Además del incremento del 2,5%, el organismo dio a conocer el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones. Los detalles en la nota.
A raíz de la Ley de Movilidad Jubilatoria y los datos brindados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sobre la inflación de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el incremento del 2,5% en cada una de sus prestaciones para el primer mes del 2026.
Este ajuste, que se aplica de forma automática, tiene como objetivo aliviar el bolsillo y combatir la escalada de precios. Por otro lado, el organismo también anunció el calendario de pagos de cada uno de sus programas, dependiendo del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Cuánto cobran jubilados y pensionados de ANSES
Con la suba del 2,5% aplicada desde enero, los montos de las jubilaciones se reajustan y la mínima se ubica en $349.303,33. Además, si el ente ratifica nuevamente el bono de $70.000, el ingreso final de los jubilados se elevaría según ese adicional.
- Jubilación mínima: $419.303,33
- Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM): $349.443,60
- Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $314.523,04
- Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33
Nuevos montos de AUH y SUAF desde enero de 2026
Con el ajuste de enero, las asignaciones familiares también registran una suba. En la AUH, se conserva la modalidad de cobro habitual: se paga mensualmente el 80% del monto y el 20% restante se entrega luego de presentar la Libreta AUH.
- AUH: $125.529,58
- AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46
- SUAF – primer tramo: $61.252
- SUAF por hijo con discapacidad: $199.433,02
