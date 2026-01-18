ANSES: cómo es el pago extra para las Becas Progresar

Tener entre 16 y 24 años , con excepciones por maternidad o contexto social. No hay límite de edad para quienes deseen inscribirse al programa Enfermería.

La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Estar inscripto como alumno regular en instituciones reconocidas oficialmente.

según la edad. Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.

Por su parte, el proceso de inscripción es totalmente digital y se realiza a través del sitio web Progresar. Quienes acceden por primera vez deberán crear un usuario y contraseña de seguridad.

Luego, seleccioná la línea de beca adecuada para tu situación y completa los tres formularios correspondientes: datos personales, encuesta socioeconómica e información académica.