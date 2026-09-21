ANSES en octubre: fechas de cobro para jubilados con aumento y bono

Para este segmento, el tope máximo de jubilación del SIPA asciende a $2.932.174,85, mientras que quienes no sobrepasen el techo de absorción percibirán un plus proporcional hasta llegar a los $505.748,51.

Las fechas de pago, agrupadas por dos números de documento por día hábil, son:

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 23 de octubre 2026.

DNI finalizados en 2 y 3: lunes 26 de octubre 2026.

DNI finalizados en 4 y 5: martes 27 de octubre 2026.

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre 2026.

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 29 de octubre 2026.

De qué forma consultar el lugar de cobro asignado por DNI

A partir del jueves 8 de octubre 2026, los beneficiarios del régimen previsional podrán acceder de forma digital al detalle pormenorizado de su liquidación mensual en los canales oficiales de ANSES.

El procedimiento de consulta requiere: