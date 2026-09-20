Un youtuber construyó una central hidroeléctrica en el arroyo de su casa y genera energía
Con materiales accesibles y principios de ingeniería, el influencer logró canalizar el agua de un curso natural para abastecer de electricidad a su vivienda.
Buscar alternativas energéticas independientes llevó a Chien-Tran, un youtuber y creador de contenidos de Vietnam, a desarrollar un proyecto tan ambicioso como sorprendente: construir una minicentral hidroeléctrica aprovechando un arroyo ubicado junto a su propiedad.
El sistema, documentado en su canal de YouTube Mini Construction, fue diseñado para generar una salida de 220 voltios, logrando encender electrodomésticos y reducir la dependencia de la red eléctrica tradicional.
Para materializar la iniciativa, el autor del proyecto levantó muros de ladrillo reforzado, instaló un sistema de canalización, una rampa y un conducto vertical que incrementa la presión y la caída del agua antes de impactar contra la turbina, emulando a escala el funcionamiento de las grandes represas bajo la modalidad de central de pasada.
Cómo funciona el sistema y el potencial de la micro-hidroelectricidad
El mecanismo se completa con la conexión de una rueda hidráulica a un alternador, transformando la energía cinética del movimiento del agua en electricidad útil para el hogar.
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El rol clave del caudal y el desnivel: Especialistas en energía señalan que el rendimiento de estas instalaciones depende directamente de la altura de la caída y del volumen de agua disponible.
Ventajas frente a otras fuentes: A diferencia de la energía solar o eólica, los sistemas microhidráulicos —capaces de generar hasta 100 kilovatios según organismos internacionales— ofrecen la ventaja de producir electricidad de forma continua durante las 24 horas, siempre que el flujo fluvial sea constante.
Si bien el experimento demostró su eficacia práctica al poner en marcha ventiladores y lámparas, los expertos recuerdan que replicar este tipo de iniciativas a nivel doméstico exige un riguroso análisis previo de las condiciones ambientales, la seguridad técnica y la regularidad del curso de agua para garantizar su viabilidad a largo plazo.
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