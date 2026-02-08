ANSES paga $337.000 a estas familias en febrero: cuánto es de AUH y qué pasó con la Tarjeta Alimentar
Subió la AUH pero congelaron la Tarjeta Alimentar. El Gobierno oficializó los nuevos montos por hijo. La lista completa con el descuento del 20%.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Cuánto cobra una familia tipo AUH
Los conceptos que ANSES liquidará durante febrero a una familia vulnerable con dos hijos son los siguientes:
AUH por dos hijos: $206.553,60 (monto neto, con retención del 20%).
Tarjeta Alimentar: $81.936 (por dos hijos).
Complemento Leche: $48.691 (por un hijo menor de 3 años).
Total a cobrar en febrero 2026: $337.180,60.
Este monto se deposita en la misma cuenta bancaria en la que la titular cobra habitualmente la AUH, respetando el calendario de pagos según terminación de DNI.
Cuánto se cobra por hijo
El valor bruto de la AUH se actualizó a $129.096 por hijo.
Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES paga solo el 80% de manera directa, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
Monto bruto por hijo: $129.096
Pago mensual directo (80%): $103.276,80
Monto retenido (20%): $25.819,20
En el caso de una familia con dos hijos, el pago mensual efectivo de AUH asciende a $206.553,60, mientras que el monto retenido se acumula para su posterior cobro anual.
El dinero retenido mes a mes no se pierde. ANSES lo liquida una vez que la titular presenta la Libreta AUH, donde se certifican:
Controles de salud
Vacunación obligatoria
Escolaridad
La presentación se realiza de forma online a través de Mi ANSES o de manera presencial con turno previo. El pago del acumulado puede representar un ingreso extra significativo para las familias beneficiarias.
Cuánto recibirán las Tarjeta Alimentar
De acuerdo con la información oficial, los montos de la Tarjeta Alimentar no registran cambios en febrero y quedan establecidos de la siguiente manera:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres hijos o más: $108.062
El dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
El beneficio puede utilizarse únicamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite retirar efectivo ni pagar otros productos.
Desde ANSES recuerdan que, al no tener aumentos automáticos, la Tarjeta Alimentar depende de decisiones puntuales del Gobierno nacional y, por el momento, no hay una fecha confirmada para una actualización.
