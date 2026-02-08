ANSES paga $337.000 a estas familias en febrero: cuánto es de AUH y qué pasó con la Tarjeta Alimentar

Cuánto se cobra por hijo

El valor bruto de la AUH se actualizó a $129.096 por hijo.

Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES paga solo el 80% de manera directa, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Monto bruto por hijo: $129.096

Pago mensual directo (80%): $103.276,80

Monto retenido (20%): $25.819,20

En el caso de una familia con dos hijos, el pago mensual efectivo de AUH asciende a $206.553,60, mientras que el monto retenido se acumula para su posterior cobro anual.

El dinero retenido mes a mes no se pierde. ANSES lo liquida una vez que la titular presenta la Libreta AUH, donde se certifican:

Controles de salud

Vacunación obligatoria

Escolaridad

La presentación se realiza de forma online a través de Mi ANSES o de manera presencial con turno previo. El pago del acumulado puede representar un ingreso extra significativo para las familias beneficiarias.

Cuánto recibirán las Tarjeta Alimentar

De acuerdo con la información oficial, los montos de la Tarjeta Alimentar no registran cambios en febrero y quedan establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo : $52.250

: $52.250 Familias con dos hijos : $81.936

: $81.936 Familias con tres hijos o más: $108.062

El dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El beneficio puede utilizarse únicamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite retirar efectivo ni pagar otros productos.

Desde ANSES recuerdan que, al no tener aumentos automáticos, la Tarjeta Alimentar depende de decisiones puntuales del Gobierno nacional y, por el momento, no hay una fecha confirmada para una actualización.