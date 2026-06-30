ANSES: qué grupos dejaron de recibir las Becas Progresar y por qué
ANSES continúa con los pagos de las Becas Progresar, aunque informó que algunos estudiantes podrían dejar de cobrar el beneficio mensual de $35.000.
ANSES confirmó que las Becas Progresar seguirán vigentes durante junio de 2026 como uno de los programas de acompañamiento económico destinado a estudiantes de todo el país. Además, la ANSES informó que los estudiantes tienen la posibilidad de consultar el estado de su beca de manera rápida, gratuita y a través de una gestión online.
De todas formas, el organismo advirtió que algunos beneficiarios podrían perder el acceso al pago mensual de $35.000, ya que la continuidad del beneficio depende del cumplimiento de distintas condiciones académicas, sociales y económicas establecidas por el programa.
Quiénes dejaron de percibir las Becas Progresar en junio
Uno de los factores más importantes que puede provocar la suspensión del pago de las Becas Progresar está relacionado con el nivel de ingresos del grupo familiar. Para continuar dentro del programa, la suma de los ingresos del estudiante y de su familia no debe superar el límite establecido de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Existe una excepción para quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez, ya que esos montos no se consideran dentro del cálculo utilizado para determinar el tope de ingresos.
A su vez, cada modalidad de las Becas Progresar cuenta con requisitos particulares que deben sostenerse durante el período de estudio. Entre ellos se encuentran la regularidad académica, estar anotado en una institución habilitada y cumplir con las condiciones específicas de cada línea.
En la actualidad, la única opción que continúa con la inscripción abierta es Progresar Formación Profesional, con plazo disponible hasta el 27 de noviembre. Esta alternativa está destinada a estudiantes que buscan aprender un oficio, capacitarse o sumar herramientas para mejorar sus oportunidades laborales.
Los principales requisitos para acceder son:
- Edad: tener entre 18 y 24 años. El límite se extiende hasta los 35 años para personas con hijos menores a cargo en hogares monoparentales y hasta los 40 años para quienes no poseen empleo formal registrado.
- Ingresos: el grupo familiar no debe superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Formación: estar cursando o por comenzar una capacitación avalada por el INET, el CoNETyP o realizada en instituciones estatales habilitadas.
- Nacionalidad: ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal mínima de dos años en el país y contar con DNI.
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