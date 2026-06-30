ANSES: qué grupos dejaron de recibir las Becas Progresar y por qué

Becas progresar Aumentó 75% el valor de las becas Progresar.

En la actualidad, la única opción que continúa con la inscripción abierta es Progresar Formación Profesional, con plazo disponible hasta el 27 de noviembre. Esta alternativa está destinada a estudiantes que buscan aprender un oficio, capacitarse o sumar herramientas para mejorar sus oportunidades laborales.

Los principales requisitos para acceder son: