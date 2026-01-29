ANSES: se confirmó el bono destinado a estudiantes

Para acceder al cobro, es indispensable presentar todos los años el certificado escolar a través de Mi ANSES.

Habitualmente, el ente estatal acredita la Ayuda Escolar Anual entre febrero y marzo, coincidiendo con el comienzo de las clases. Si la documentación se carga con posterioridad, el beneficio no se pierde, aunque el pago se efectúa una vez que el trámite es validado. Sin vueltas: certificado presentado, pago en proceso.

Los requisitos a cumplir para obtener la Ayuda Escolar Anual

Para cobrar la Ayuda Escolar es necesario cumplir con las siguientes condiciones: