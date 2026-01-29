ANSES: se confirmó el bono destinado a estudiantes
El organismo gubernamental informó un incremento en una herramienta fundamental para las familias argentinas este año. Conocé los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,5% en cada una de sus prestaciones, producto de la inflación registrada en noviembre. Este ajuste se debe a la Ley de Movilidad Jubilatoria y tiene como principal objetivo que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Una de las prestaciones que tendrá un incremento es la Ayuda Escolar Anual, que vuelve a ubicarse como un respaldo importante para las familias al comienzo del año lectivo. Con la actualización anunciada por ANSES, este beneficio alcanza los $85.000 por hijo.
Este monto está destinado a acompañar los gastos más frecuentes de la escolaridad, como la compra de útiles, mochilas, uniformes y otros elementos necesarios para la cursada.
Como es el bono extra para estudiantes
La Ayuda Escolar Anual tiene un valor de $85.000 por cada hijo y se deposita de forma automática para niñas, niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 18 años que concurran a jardín, nivel inicial, primaria o secundaria, siempre que el certificado de alumno regular haya sido presentado antes del 31 de diciembre.
Este aporte está dirigido a quienes reciben la Asignación Familiar por Hijo o por Hijo con Discapacidad, así como a los titulares de la Asignación Universal por Hijo y AUH con Discapacidad. Es un ingreso que llega en un momento clave, justo cuando comienzan los preparativos y gastos previos al inicio del ciclo lectivo.
Para acceder al cobro, es indispensable presentar todos los años el certificado escolar a través de Mi ANSES.
Habitualmente, el ente estatal acredita la Ayuda Escolar Anual entre febrero y marzo, coincidiendo con el comienzo de las clases. Si la documentación se carga con posterioridad, el beneficio no se pierde, aunque el pago se efectúa una vez que el trámite es validado. Sin vueltas: certificado presentado, pago en proceso.
Los requisitos a cumplir para obtener la Ayuda Escolar Anual
Para cobrar la Ayuda Escolar es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
- Edad: desde 45 días hasta 18 años y 1 mes.
- Escolaridad: asistir a un establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial.
- Hijos con discapacidad: no hay límite de edad, pero deben asistir a una institución oficial (pública o privada), de educación especial, contar con apoyo de maestros particulares, concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario