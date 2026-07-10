Una influencer fue al supermercado en Miami y comparó precios con los de Argentina: "Tengo ganas de llorar"
Una creadora de contenido argentina visitó una sucursal de Walmart en Miami y comparó los precios con los de un supermercado local.
Una influencer argentina revolucionó las redes sociales tras compartir un video donde recorre un supermercado en Miami y compara los precios directamente con los valores de Argentina. La creadora de contenido confesó tener "ganas de llorar" al notar la inmensa brecha de costos que existe entre ambos países.
Para que la comparativa fuera justa, la joven tomó como referencia la cadena Walmart en Estados Unidos y un supermercado francés en Argentina, dado que ambos son considerados supermercados económicos en sus respectivos mercados.
Alimentos y bebidas: una diferencia abismal
El recorrido por los distintos sectores del supermercado estadounidense arrojó datos contundentes, dejando en evidencia que muchos artículos de consumo diario valen considerablemente menos en Miami:
-
Bebidas: El pack de 24 latas de Coca-Cola cuesta $14.855 en EE.UU. (lo que deja cada lata a $618), mientras que en Argentina una sola unidad cuesta $2.500. En cuanto a la cerveza Corona, el porrón queda en $2.140 allá, frente a los $3.200 de Argentina.
Proteínas y carnes: La porción de 200 gramos de salmón cuesta $12.900 en Miami y casi $18.000 a nivel local[cite: 1]. El pollo marca una diferencia "zarpada": el kilo de patas en el exterior ronda los $4.000, mientras que en Argentina trepa hasta los $11.500.
Lácteos y despensa: Un kilo de yogur en EE.UU. cuesta $3.933, mientras que en Argentina un pote de apenas 160 gramos supera los $2.000. Por su parte, el aceite de oliva de medio litro cuesta $8.850 afuera y $13.650 a nivel nacional.
Verdulería: Pasado al valor por kilo, las bananas ($1.484 contra $2.499) y los tomates ($3.268 frente a $3.999) también resultan más baratos en el país norteamericano.
A pesar de estas fuertes diferencias, hubo algunas excepciones donde los precios se mantuvieron parejos o incluso favorecieron al mercado nacional. Según detalló la influencer, la docena de huevos se encuentra prácticamente al mismo precio (rondando los $4.000 en ambos países), y la harina resultó ser bastante más barata en Argentina, costando $1.369 frente a los $1.966 del exterior.
Electrodomésticos: la brecha que más sorprendió
Hacia el final del video, la tiktoker comparó los precios de los artículos para el hogar frente a los valores publicados en Mercado Libre Argentina, encontrando las mayores distorsiones:
-
Microondas: $73.000 en Miami versus $152.999 en Argentina.
Horno eléctrico: $68.000 en el exterior frente a los $199.999 que se piden a nivel local.
Parrillas a gas: Una parrilla con tres quemadores en Estados Unidos cuesta $185.000, mientras que en Argentina un modelo inferior de solo dos quemadores alcanza los $479.899.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario