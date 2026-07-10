Una influencer fue al supermercado en Miami y comparó precios con los de Argentina: "Tengo ganas de llorar"

Bebidas: El pack de 24 latas de Coca-Cola cuesta $14.855 en EE.UU. (lo que deja cada lata a $618), mientras que en Argentina una sola unidad cuesta $2.500. En cuanto a la cerveza Corona, el porrón queda en $2.140 allá, frente a los $3.200 de Argentina.

Proteínas y carnes: La porción de 200 gramos de salmón cuesta $12.900 en Miami y casi $18.000 a nivel local[cite: 1]. El pollo marca una diferencia "zarpada": el kilo de patas en el exterior ronda los $4.000, mientras que en Argentina trepa hasta los $11.500.

Lácteos y despensa: Un kilo de yogur en EE.UU. cuesta $3.933, mientras que en Argentina un pote de apenas 160 gramos supera los $2.000. Por su parte, el aceite de oliva de medio litro cuesta $8.850 afuera y $13.650 a nivel nacional.