ANSES y el pago anticipado de asignaciones: cómo hacer para recibir los haberes dos días antes

Cuánto tiempo tarda en habilitarse el nuevo medio de cobro

ANSES informa que el cambio de medio de cobro puede demorar hasta 60 días en quedar habilitado. Durante ese período, no se modifica la modalidad utilizada hasta ese momento para recibir la prestación.

El plazo debe tenerse en cuenta antes de realizar la solicitud, especialmente para quienes esperan comenzar a recibir el dinero de manera anticipada en una fecha determinada.

La gestión se realiza de forma digital mediante Mi ANSES, donde también se puede consultar la información vinculada con la prestación y el medio de cobro registrado. De esta manera, el titular puede verificar si la modificación ya fue procesada.

Durante cuánto tiempo se mantiene el adelanto de dos días

Una vez habilitado el nuevo medio de cobro, los titulares que accedan a la promoción pueden recibir el dinero dos días hábiles antes de la fecha establecida en el calendario oficial, durante los primeros seis meses.

El adelanto depende de que se trate de días hábiles y no representa una modificación de la fecha de pago fijada por ANSES. Por ejemplo, si el organismo establece una fecha de cobro para el día 18, la acreditación anticipada podría producirse el día 16, según las condiciones aplicables.

La medida alcanza a prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Prenatal, Maternidad, Asignación por Embarazo y Ayuda Escolar Anual, además de otros programas habilitados.