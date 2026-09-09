Ayudas económicas de ANSES: pagarán un monto de $380.000 a pocos beneficiarios.

Como el valor oficial del SMVM pasará a ser de $376.600, la actualización de agosto deja los siguientes montos:

Monto mínimo : La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300.

: La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300. Monto máximo: El beneficio tampoco podrá superar el 100% del SMVM, lo cual deja un haber de $376.600.

Cuántos meses se puede cobrar la Prestación por Desempleo

El período durante el cual ANSES paga el beneficio tampoco es idéntico para todos los trabajadores.

La normativa establece una cantidad de cuotas que puede ubicarse entre 2 y 12 meses, de acuerdo con los antecedentes laborales y los aportes realizados durante el período previo a la pérdida del empleo.

Por lo tanto, una persona que trabajó y realizó aportes durante un determinado período puede tener una cantidad de cuotas diferente a la de otro trabajador con una trayectoria laboral distinta.

Este esquema busca relacionar la duración de la asistencia con la historia de aportes del trabajador.

En otras palabras, no alcanza con haber perdido el empleo para determinar automáticamente cuántos meses se cobrará. ANSES debe analizar la situación registrada y establecer la cantidad de cuotas correspondiente.

Cómo hacer el trámite de ANSES por desempleo

El procedimiento para solicitar la asistencia económica se debe iniciar dentro de los 60 días hábiles posteriores a la fecha del despido o finalización de la relación laboral: