INDEC da a conocer este jueves el dato de inflación de agosto: qué espera el Gobierno
El INDEC dará a conocer el índice de precios al consumiro correspondiente al mes pasado y en el Ministerio de Economía tienen la esperanza de que se ubique alrededor del 1,5%.
Durante la tarde de este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hará público el guarismo del índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a agosto, que en el Gobierno esperan esté por debajo de los 2 puntos porcentuales, incluso alrededor del 1,5%.
En efecto, las consultoras privadas anticipan que la inflación retomó su camino a la baja y la variación de precios registrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se ubicó en una suba del 1,7%, son datos que habilitan la esperanza oficialista.
El REM del Banco Central, donde intervienen casi 40 analistas, dio para agosto un promedio de 1,7%, y los análisis de consultoras privadas se ubican en se rango: Fundación Libertad y Progreso prevé 1,4%, EcoGo 1,5%, C&T 1,6%, Orlando J. Ferreres 1,6%, Analytica 1,7%, Abeceb 1,8%, Equilibra 1,9%, LCG 1,8% e Invecq 1,9%. Todos por debajo del temido piso del 2% y del 2,1% registrado en julio.
Mientras la espuma de los anuncios vinculados a las Islas Malvinas se disipa, Javier Milei y su equipo económico necesitan de urgentes noticias relativamente buenas, como que la inflación retome su tendencia bajista. Porque el resto del panorama económico no es el más halagüeño y la sociedad -es decir, el electorado- toma nota de ello.
La inflación de los trabajadores
Por otro lado, la inflación de los trabajadores fue de 1,7% en agosto, seis décimas menos que en julio y el registro más bajo desde agosto de 2025, mientras que la variación interanual trepó al 33%, la más alta en un año.
Así surge del más reciente informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD), donde también se señala que en los primeros ocho meses de 2026 los precios acumularon una suba del 20,5% y, de replicarse ese ritmo durante el resto del año, la inflación anual llegaría al 32,3%.
Las mayores subas de agosto se registraron en “Bebidas alcohólicas y tabaco”, con un 2,7%, impulsadas por un incremento del 4% en los cigarrillos; “Vivienda” avanzó 2,5%, traccionada por el gas (3,6%), las expensas (3,4%) y el agua (3%), mientras que “Bienes y servicios varios” también aumentó 2,5% y “Comunicaciones” lo hizo 2,2%. Dentro de este último rubro, la televisión por cable trepó 5,4%.
En sentido contrario, el fin de las vacaciones de invierno produjo bajas del 12,7% en hoteles, del 6,5% en paquetes turísticos y del 4,5% en pasajes aéreos. De ese modo, “Restaurantes y hoteles”, con una suba del 1,5%, y “Transporte”, con el 1%, se ubicaron por debajo del nivel general.
En cuanto al segmento “Alimentos”, aumentó 1,8% durante agosto, con una fuerte dispersión entre sus componentes: las frutas treparon 11,8% y las verduras avanzaron 4,5%, mientras que las carnes bajaron 0,2%.
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