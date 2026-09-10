INDEC da a conocer este jueves el dato de inflación de agosto: qué espera el Gobierno

Así surge del más reciente informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD), donde también se señala que en los primeros ocho meses de 2026 los precios acumularon una suba del 20,5% y, de replicarse ese ritmo durante el resto del año, la inflación anual llegaría al 32,3%.

Las mayores subas de agosto se registraron en “Bebidas alcohólicas y tabaco”, con un 2,7%, impulsadas por un incremento del 4% en los cigarrillos; “Vivienda” avanzó 2,5%, traccionada por el gas (3,6%), las expensas (3,4%) y el agua (3%), mientras que “Bienes y servicios varios” también aumentó 2,5% y “Comunicaciones” lo hizo 2,2%. Dentro de este último rubro, la televisión por cable trepó 5,4%.

En sentido contrario, el fin de las vacaciones de invierno produjo bajas del 12,7% en hoteles, del 6,5% en paquetes turísticos y del 4,5% en pasajes aéreos. De ese modo, “Restaurantes y hoteles”, con una suba del 1,5%, y “Transporte”, con el 1%, se ubicaron por debajo del nivel general.

En cuanto al segmento “Alimentos”, aumentó 1,8% durante agosto, con una fuerte dispersión entre sus componentes: las frutas treparon 11,8% y las verduras avanzaron 4,5%, mientras que las carnes bajaron 0,2%.