Créditos de $400.000 de ANSES: la prohibición que pesa para quienes acceden

¿Pueden comprar dólares quienes accedan a los créditos de ANSES?

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que obtengan los nuevos créditos ANSES, con un límite de hasta $400.000, no estarán autorizados para adquirir dólares en el mercado oficial de cambios.

Quiénes no pueden acceder a la compra del dólar oficial

Quienes compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días ;

en los últimos ; Quienes cobraron en 2020 salarios a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) ;

salarios a través del programa de ; Quienes cobran planes sociales o ayudas estatales como la AUH;

como la AUH; Monotributistas que tengan en curso créditos a tasa subsidiada ;

que tengan en curso ; Quienes no tienen sus ingresos declarados ;

; Cotitulares de cuentas bancarias ;

; Quienes gastaron con tarjeta su cupo de U$S200 (incluye, por ejemplo, el pago de Netflix o Spotify en dólares);

su cupo de (incluye, por ejemplo, el pago de Netflix o Spotify en dólares); Aquellos que tienen un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito ;

por deudas ; Quienes refinanciaron con bancos sus deudas por créditos personales, prendarios o hipotecarios;

sus deudas por personales, prendarios o hipotecarios; Beneficiarios del refuerzo de ingresos que se pagó en mayo y junio de 2022 .

que se pagó en . Desde septiembre de 2022 , además, se suman aquellos que reciben los subsidios estatales para el pago de las tarifas de luz y gas .

, además, se suman aquellos que para el pago de las . Aquellas personas que ingresen a la moratoria previsional para jubilarse sin contar con los 30 años de aportes obligatorios.

sin contar con los 30 años de aportes obligatorios. Jubilados y pensionados de la ANSES que accedan a los nuevos créditos de hasta $400.000.

Cómo pedir turno en ANSES para acceder a los créditos de $400.000

En principio, ingresar a la web anses.gob.ar

Acceder a Mi ANSES , con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social .

a , con el número de y la . Aparecerá la opción "Solicitar Turno" .

. Ir a la sección "Créditos ANSES" .

. Entrar en esta opción y buscar "Créditos para jubilados y pensionados".

También puede hacerse presencialmente en las oficinas de ANSES, de lunes a sábados.

Créditos ANSES: para qué pueden usarse y quiénes pueden pedirlo

Los créditos podrán ser usados para la compra de electrodomésticos, refacciones en el hogar o hacer turismo. El monto será de hasta $400.000 para jubilados y pensionados, y de hasta $150.000 para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Los requisitos son vivir en el país y tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito. Deberán presentar su DNI y el CBU de cuenta propia.

Jubilados y pensionados

Pueden solicitarlo aquellos titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los titulares de la Pensión Honorífica para Veteranas y Veteranos de Guerra. Los montos van desde los $5.000 hasta $400.000 en 24, 36, o 48 cuotas que no podrán exceder el 30% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

PNC y PUAM

Podrán pedirlo titulares de Pensión No Contributiva por Vejez, Invalidez o Madre de 7 hijos; de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; y del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos. El monto va desde $5.000 hasta $150.000 en 24, 36 o 48 cuotas que no podrán exceder el 20% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.