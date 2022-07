Cuándo cobro ANSES: todos los pagos de hoy jueves 21 de julio

La ANSES remarcó que las mujeres que reciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documento concluido en 8 hoy reciben la prestación.

Finalmente, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), para todas las terminaciones del DNI se abonaron entre el 8 de julio pasado y continúan hasta el 11 de agosto 2022.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES

La jubilación mínima es $37.525La jubilación máxima es de $252.507,44.

Cuánto se paga por las Asignaciones de ANSES

La asignación universal por hijo (AUH) pasó de $6.375 a $7.331La asignación por embarazo que era de $6.375 se actualizó a $7.331La asignación familiar por hija o hijo va de los $1.540 a los $15.840 dependiendo de los ingresos familiares y de la zona de residencia.La pensión no contributiva por invalidez actualizada es de $26.267, igual que la pensión no contributiva por vejezLa pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos pasó de $32.630 a $37.52

PAGOS DE ANSES DE ESTA SEMANA

Pagos de ANSES de julio 2022: jubilados y pensionados que cobran hasta $42.178:

DNI terminados en 9: jueves 21 de julio

Pagos de ANSES de julio 2022: jubilados y pensionados que cobran más de $42.178:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de julio

Pagos de ANSES de julio 2022: AUH y AFH

Pagos de ANSES de julio de 2022: Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 9: viernes 22 de julio