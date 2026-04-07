ARCA actualiza los controles: a qué prestarle atención para no tener problemas

Por qué ARCA reforzó los controles en billeteras virtuales

El crecimiento de las billeteras digitales impulsó la actualización de controles, ya que cada vez concentran más pagos y transferencias fuera del sistema bancario tradicional.

En este contexto, ARCA busca mejorar la trazabilidad de los fondos y detectar inconsistencias fiscales, poniendo el foco en monotributistas y trabajadores independientes, además de cruzar ingresos declarados con movimientos reales para identificar posibles irregularidades.

Qué deben tener en cuenta los usuarios para evitar problemas

En este escenario, los contribuyentes deben cuidar la coherencia fiscal entre los ingresos declarados y los movimientos financieros en cuentas y billeteras virtuales, manteniendo un respaldo claro del origen de los fondos.

Además, es clave tener la facturación al día, conservar comprobantes y considerar el total mensual operado, ya que ARCA evalúa el conjunto de transacciones para reforzar controles y reducir el riesgo de fiscalizaciones inesperadas.