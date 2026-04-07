ARCA actualiza los controles: a qué prestarle atención para no tener problemas
ARCA refuerza los controles sobre transferencias y billeteras virtuales, con nuevas medidas para monitorear movimientos y prevenir irregularidades.
En abril de 2026, ARCA reforzó el control sobre movimientos financieros, incluyendo transferencias y billeteras virtuales, con nuevos parámetros que activan alertas automáticas. Las entidades deben informar a ARCA cuando se superan los $50.000.000 mensuales en personas físicas. Aunque no implica una sanción directa, el organismo puede analizar las operaciones y pedir documentación si detecta inconsistencias.
Qué transferencias vigila ARCA en abril 2026
El esquema actualizado no se enfoca en una sola operación puntual, sino que evalúa el conjunto de los movimientos mensuales, lo que amplía el alcance del control sobre las finanzas personales. Dentro de este sistema, ARCA contempla distintos tipos de operaciones para activar alertas automáticas:
- Transferencias o ingresos mensuales que superen los $50.000.000.
- Saldos bancarios que excedan ese mismo monto en cuentas.
- Consumos o pagos acumulados dentro de ese rango.
- Extracciones en efectivo por más de $10.000.000.
- Compras como consumidor final que superen los $10.000.000.
No solo se controlan operaciones grandes, sino también la suma de transacciones. Si el total supera los límites, ARCA puede activar controles fiscales y pedir información adicional.
Qué pasa si superás los montos establecidos
Superar los límites establecidos no genera automáticamente una sanción, pero sí activa una instancia de control por parte de ARCA, que puede solicitar documentación respaldatoria para verificar el origen de los fondos y su coherencia con lo declarado.
Si no se logran justificar los movimientos financieros o aparecen inconsistencias, el organismo puede avanzar con ajustes fiscales, recategorizaciones o sanciones más severas. Además, en casos puntuales, pueden emitirse reportes de operaciones sospechosas, aumentando el nivel de control sobre el usuario.
Por qué ARCA reforzó los controles en billeteras virtuales
El crecimiento de las billeteras digitales impulsó la actualización de controles, ya que cada vez concentran más pagos y transferencias fuera del sistema bancario tradicional.
En este contexto, ARCA busca mejorar la trazabilidad de los fondos y detectar inconsistencias fiscales, poniendo el foco en monotributistas y trabajadores independientes, además de cruzar ingresos declarados con movimientos reales para identificar posibles irregularidades.
Qué deben tener en cuenta los usuarios para evitar problemas
En este escenario, los contribuyentes deben cuidar la coherencia fiscal entre los ingresos declarados y los movimientos financieros en cuentas y billeteras virtuales, manteniendo un respaldo claro del origen de los fondos.
Además, es clave tener la facturación al día, conservar comprobantes y considerar el total mensual operado, ya que ARCA evalúa el conjunto de transacciones para reforzar controles y reducir el riesgo de fiscalizaciones inesperadas.
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