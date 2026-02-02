ARCA: el paso a paso para poder inscribirse como monotributista

Ingresar al sitio oficial de ARCA desde una computadora o celular y acceder con CUIT y clave fiscal .

desde una computadora o celular y acceder con . Dentro del menú principal, seleccionar la opción Monotributo y hacer clic en Alta para iniciar el trámite.

y hacer clic en para iniciar el trámite. Declarar la actividad económica que se va a desarrollar, ya sea comercial, profesional o de servicios.

que se va a desarrollar, ya sea comercial, profesional o de servicios. Informar el domicilio fiscal y verificar que los datos personales del contribuyente estén correctos.

y verificar que los del contribuyente estén correctos. Estimar la facturación anual y completar los datos adicionales que solicita el sistema, como superficie afectada y consumo eléctrico , si corresponde.

y completar los datos adicionales que solicita el sistema, como y , si corresponde. Elegir la categoría del monotributo según los ingresos proyectados y el tipo de actividad declarada.

según los ingresos proyectados y el tipo de actividad declarada. Seleccionar una obra social , en caso de corresponder, para completar el componente de salud.

, en caso de corresponder, para completar el componente de salud. Confirmar el alta en el monotributo y descargar la constancia de inscripción , que acredita la condición de monotributista.

y descargar la , que acredita la condición de monotributista. Habilitar la facturación electrónica para poder emitir comprobantes y operar de manera legal.

ARCA

La importancia de estar en la categoría de facturación correcta de ARCA

Dentro del monotributo, la categoría elegida define el monto mensual a pagar y se calcula en función de la facturación anual, la actividad declarada y otros indicadores como el consumo eléctrico o la superficie utilizada. Informar una categoría más baja de la real puede generar recategorizaciones de oficio, ajustes pendientes, intereses y posibles sanciones de ARCA.