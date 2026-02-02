ARCA: el paso a paso para poder inscribirse como monotributista
Accedé al instructivo completo para registrarte en el sistema, activar tu cuenta y empezar a operar de forma digital, simple y sin vueltas hoy.
Darse de alta en ARCA y en el monotributo es clave para formalizar una actividad económica y facturar de manera legal en la Argentina. El régimen está dirigido a trabajadores independientes, pequeños comercios y prestadores de servicios, y permite acceder a obra social, aportes jubilatorios y respaldo fiscal.
Además de evitar multas o inconvenientes al cobrar trabajos, especialmente con empresas o plataformas digitales.
Cómo registrarse en simples pasos:
El trámite para anotarse en ARCA y darse de alta en el monotributo es simple, online y se puede completar en pocos minutos desde cualquier dispositivo con internet. A continuación, el paso a paso para realizar la inscripción correctamente.
- Ingresar al sitio oficial de ARCA desde una computadora o celular y acceder con CUIT y clave fiscal.
- Dentro del menú principal, seleccionar la opción Monotributo y hacer clic en Alta para iniciar el trámite.
- Declarar la actividad económica que se va a desarrollar, ya sea comercial, profesional o de servicios.
- Informar el domicilio fiscal y verificar que los datos personales del contribuyente estén correctos.
- Estimar la facturación anual y completar los datos adicionales que solicita el sistema, como superficie afectada y consumo eléctrico, si corresponde.
- Elegir la categoría del monotributo según los ingresos proyectados y el tipo de actividad declarada.
- Seleccionar una obra social, en caso de corresponder, para completar el componente de salud.
- Confirmar el alta en el monotributo y descargar la constancia de inscripción, que acredita la condición de monotributista.
- Habilitar la facturación electrónica para poder emitir comprobantes y operar de manera legal.
La importancia de estar en la categoría de facturación correcta de ARCA
Dentro del monotributo, la categoría elegida define el monto mensual a pagar y se calcula en función de la facturación anual, la actividad declarada y otros indicadores como el consumo eléctrico o la superficie utilizada. Informar una categoría más baja de la real puede generar recategorizaciones de oficio, ajustes pendientes, intereses y posibles sanciones de ARCA.
En cambio, ubicarse en la categoría correcta ayuda a mantener las cuentas ordenadas, prevenir deudas inesperadas y proyectar el crecimiento del emprendimiento. A lo largo del año, ARCA fija períodos obligatorios de recategorización, donde cada monotributista debe revisar sus ingresos y actualizar su situación si los números cambiaron.
