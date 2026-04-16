ARCA: cuál es el límite de cantidad de dólares que se pueden depositar en abril
Ingresar dólares al banco es una práctica común, pero ARCA puede poner la lupa en ciertos movimientos que activan controles y pedidos de justificación.
Tanto los bancos como ARCA aplican controles y sistemas de monitoreo financiero que pueden activarse frente a ciertos movimientos. Conocer los límites vigentes, los criterios de fiscalización y cómo opera ARCA resulta fundamental para evitar observaciones o posibles inconvenientes.
A la hora de cuidar el capital, invertir o avanzar en la compra de bienes registrables como una vivienda, cada vez más personas eligen el sistema bancario, donde los depósitos en dólares se volvieron una práctica frecuente en la Argentina. Sin embargo, estas operaciones no pasan desapercibidas.
Qué aspectos se analizan al momento de depositar dólares
Al momento de hacer un depósito en dólares, uno de los aspectos clave que analizan las entidades es el origen de los fondos. En ese marco, es fundamental que las divisas provengan del circuito formal, ya que eso agiliza cualquier proceso de control por parte de los bancos y de ARCA.
Entre las situaciones más comunes aparecen los dólares adquiridos por vías oficiales, como el mercado cambiario regulado o mediante operaciones bursátiles. Estas transacciones quedan registradas dentro del sistema financiero, lo que permite demostrar su procedencia ante eventuales requerimientos de ARCA.
Por caso, los dólares comprados en el mercado oficial o a través de herramientas como el dólar MEP cuentan con respaldo documental, lo que facilita su validación frente a cualquier instancia de verificación.
También pueden justificarse fondos que provienen del mundo cripto. En estos escenarios, la clave está en contar con comprobantes de compra y venta de activos digitales o stablecoins atadas al dólar, siempre con documentación que respalde cada operación ante ARCA.
El panorama cambia cuando las divisas no tienen registro dentro del circuito formal. Aunque una persona tenga ingresos declarados en pesos, la falta de trazabilidad sobre cómo se obtuvieron esos dólares puede generar complicaciones. Esto ocurre porque no solo se evalúa la capacidad económica, sino también el recorrido de los fondos.
En esos casos, tanto los bancos como ARCA pueden considerar que el dinero proviene de canales informales, lo que aumenta las chances de controles y pedidos de justificación. Por eso, la recomendación es operar siempre con fondos debidamente registrados o previamente regularizados dentro del sistema.
Desde qué montos ARCA puede solicitar información
Más allá del origen de los fondos, también existen criterios numéricos que definen cuándo una operación debe ser informada. En este contexto, ARCA fijó distintos umbrales de control que obligan a bancos y entidades financieras a reportar determinados movimientos.
Para personas físicas, las transferencias bancarias o acreditaciones se reportan desde los $50.000.000, mientras que para personas jurídicas el piso es de $30.000.000. Estos mismos límites alcanzan a operaciones realizadas a través de billeteras virtuales, que también están bajo la lupa de ARCA.
Las colocaciones en sociedades de bolsa tampoco quedan afuera: se encuentran sujetas a los mismos parámetros que otras inversiones, como los plazos fijos, según el tipo de contribuyente.
En paralelo, las compras como consumidor final pueden efectuarse hasta $10.000.000 sin necesidad de identificar al comprador. Sin embargo, los pagos deben ser informados cuando superan los $50.000.000 en el caso de personas físicas y los $30.000.000 para personas jurídicas, de acuerdo con las reglas vigentes de ARCA.
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