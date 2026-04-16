ARCA: cuál es el límite de cantidad de dólares que se pueden depositar en abril

Dólar tarjeta en ARCA ARCA exime del impuesto a las Ganancias los intereses de depósitos en dólares. (Nano Banana)

También pueden justificarse fondos que provienen del mundo cripto. En estos escenarios, la clave está en contar con comprobantes de compra y venta de activos digitales o stablecoins atadas al dólar, siempre con documentación que respalde cada operación ante ARCA.

El panorama cambia cuando las divisas no tienen registro dentro del circuito formal. Aunque una persona tenga ingresos declarados en pesos, la falta de trazabilidad sobre cómo se obtuvieron esos dólares puede generar complicaciones. Esto ocurre porque no solo se evalúa la capacidad económica, sino también el recorrido de los fondos.

En esos casos, tanto los bancos como ARCA pueden considerar que el dinero proviene de canales informales, lo que aumenta las chances de controles y pedidos de justificación. Por eso, la recomendación es operar siempre con fondos debidamente registrados o previamente regularizados dentro del sistema.

Desde qué montos ARCA puede solicitar información

Más allá del origen de los fondos, también existen criterios numéricos que definen cuándo una operación debe ser informada. En este contexto, ARCA fijó distintos umbrales de control que obligan a bancos y entidades financieras a reportar determinados movimientos.

Para personas físicas, las transferencias bancarias o acreditaciones se reportan desde los $50.000.000, mientras que para personas jurídicas el piso es de $30.000.000. Estos mismos límites alcanzan a operaciones realizadas a través de billeteras virtuales, que también están bajo la lupa de ARCA.

Las colocaciones en sociedades de bolsa tampoco quedan afuera: se encuentran sujetas a los mismos parámetros que otras inversiones, como los plazos fijos, según el tipo de contribuyente.

En paralelo, las compras como consumidor final pueden efectuarse hasta $10.000.000 sin necesidad de identificar al comprador. Sin embargo, los pagos deben ser informados cuando superan los $50.000.000 en el caso de personas físicas y los $30.000.000 para personas jurídicas, de acuerdo con las reglas vigentes de ARCA.