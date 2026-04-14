ARCA: el límite de transferencias disponible para recibir en abril

Esto no implica una sanción inmediata, sino que funciona como un punto inicial para que la ARCA analice si esos ingresos están debidamente justificados. Por ejemplo, una persona en relación de dependencia que recibe transferencias elevadas por fuera de su sueldo podría verse obligada a respaldar el origen de esos fondos.

El perfil del usuario también juega un papel clave. No es lo mismo una cuenta con movimientos habituales y registrados que otra que, de forma repentina, comienza a manejar cifras altas sin antecedentes. En esos casos, las operaciones fuera de lo común pueden generar sospechas. Además, estos parámetros pueden cambiar con el tiempo, ya que dependen de actualizaciones y regulaciones del sistema financiero.

Qué sucede si supero el límite de transferencias permitidas

Cuando una persona supera los montos que la ARCA considera relevantes, no implica automáticamente una sanción. Lo más frecuente es que el organismo inicie una instancia de verificación para solicitar información sobre el origen de los fondos. En ese proceso, pueden requerirse facturas, contratos, comprobantes u otros documentos que respalden los ingresos. Si la información presentada es correcta, la situación no avanza.

El inconveniente surge cuando no se puede justificar de dónde proviene el dinero. En esos casos, la ARCA puede aplicar ajustes impositivos, multas o incluso realizar recategorizaciones, según corresponda. También existe la posibilidad de que esos fondos sean considerados como ingresos no declarados.

Para reducir riesgos, especialistas sugieren mantener coherencia entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios. Más allá de la cantidad de operaciones, lo que realmente se evalúa es la consistencia de la información financiera.