ARCA: las posibles consecuencias de recibir muchas transferencias en enero
Al manejar múltiples transferencias, resulta clave conocer los límites vigentes y preparar correctamente la documentación exigida por la normativa.
El crecimiento de los pagos electrónicos y las transferencias bancarias convirtió a ARCA en un actor clave para supervisar movimientos de dinero y solicitar documentación cuando se superan los umbrales establecidos por la normativa vigente. Informar previamente sobre envíos o recibos de montos elevados y evitar fraccionar grandes sumas ayuda a reducir controles adicionales.
Conocer eEstos límites y qué operaciones pueden quedar bajo análisis permite anticiparse a pedidos de información y reducir el riesgo de bloqueos, demoras o retenciones de fondos, mientras que las transferencias con origen legal y respaldadas formalmente suelen procesarse sin problemas.
En cambio, movilizar sumas importantes sin la documentación requerida puede generar complicaciones, sanciones, inmovilización de cuentas e incluso la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque el esquema actual busca equilibrar mayor comodidad para los usuarios con el control necesario para prevenir evasión fiscal y lavado de activos.
Límites para las transferencias
Desde junio de 2025 entraron en vigencia nuevos topes informables, que se actualizan cada seis meses según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Los límites actuales son los siguientes:
- Transferencias o acreditaciones: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Extracciones en efectivo: $10.000.000 tanto para personas físicas como jurídicas.
- Saldos bancarios al cierre del mes: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Plazos fijos: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Transferencias en billeteras virtuales: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 sin necesidad de presentar documentación adicional.
- Pagos: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
Documentación, retenciones y obligaciones vinculadas a las transferencias
Para evitar bloqueos y agilizar la liberación de fondos, es clave contar con documentación que respalde cada operación. Entre los comprobantes más solicitados por bancos y entidades financieras están contratos de compraventa, facturas de monotributistas o responsables inscriptos, recibos de sueldo, comprobantes de jubilación, constancias de inscripción al monotributo y certificados de origen de fondos firmados por un contador público.
Además, algunas transferencias pueden estar sujetas a tributos, como Ingresos Brutos o el Impuesto al Cheque del 0,6%, generalmente a cargo del receptor de los fondos. El concepto consignado en la transferencia funciona como un dato clave para eventuales verificaciones, por lo que mantener la información clara y completa es fundamental para asegurar que los movimientos bancarios se procesen sin inconvenientes.
