ARCA: cuáles serán los nuevos montos a pagar por los monotributistas
El monotributo se ajusta por inflación: suben los topes de facturación y los pagos mensuales. Con un 14,3%, habrá que revisar la categoría antes del 5.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pondrá en marcha desde febrero de 2026 una nueva actualización del monotributo, basada en la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025.
El ajuste será del 14,3% y se aplicará tanto sobre los topes de facturación anual de cada categoría como sobre los montos mensuales que pagan los contribuyentes.
La medida responde al mecanismo de actualización semestral establecido por la normativa vigente y busca evitar que la suba generalizada de precios expulse a pequeños contribuyentes del régimen simplificado por quedar desfasados en sus ingresos.
Con este incremento, el tope máximo de facturación anual pasará de los actuales $94.808.194 a una cifra que superará los $108 millones, aunque los valores definitivos aún deben ser oficializados por el organismo. Las nuevas escalas del monotributo comenzarán a regir formalmente a partir de febrero.
e
Nuevas escalas estimadas para 2026
- Categoría A: $8.992.597,87 $10.278.539,37
- Categoría B: $13.175.201,52 $15.059.255,34
- Categoría C: $18.473.166,15 $21.114.828,91
- Categoría D: $22.934.610,05 $26.214.259,29
- Categoría E:$26.977.793,60 $30.835.618,08
- Categoría F: $33.809.379,57 $38.644.120,85
- Categoría G: $40.431.835,35 $46.213.587,81
- Categoría H: $61.344.853,64 $70.117.167,71
- Categoría I: $68.664.410,05 $78.483.420,69
- Categoría J: $78.632.948,76 $89.877.460,43
- Categoría K: $94.805.682,90 $108.362.895,55
Cómo hacer la recategorización paso a paso
- Entrar al sitio de ARCA: Ingresá a la web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y accedé al Portal Monotributo con tu CUIT y clave fiscal.
- Iniciar el trámite online: Dentro del sistema, elegí la opción “Recategorizarme”, habilitada en los períodos oficiales de enero y julio.
- Revisar las escalas vigentes: La plataforma mostrará tu categoría actual junto con los límites de facturación. Antes de avanzar, conviene chequear la sección “Escalas vigentes” para evitar errores.
- Completar la información requerida: Cargá la facturación de los últimos 12 meses y respondé los datos sobre local comercial y provincia donde desarrollás la actividad. Con esa info, el sistema sugerirá automáticamente una nueva categoría.
- Confirmar la recategorización: Revisá que los datos sean correctos, confirmá el trámite y, si querés, descargá o imprimí la nueva credencial. El nuevo monto del
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario