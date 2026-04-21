ARCA: cuáles son las escalas y montos confirmados para mayo 2026
Con los nuevos ajustes de ARCA, el Monotributo redefine cuotas y límites de facturación, obligando a miles de contribuyentes a recalcular sus gastos mes a mes.
A medida que avanza el calendario impositivo, crece la expectativa entre los monotributistas, que ya empiezan a calcular cuánto deberán abonar en mayo tras las recientes modificaciones de la ARCA. Las actualizaciones no solo repercuten en las cuotas mensuales, sino también en los límites de facturación, generando un nuevo escenario económico que obliga a revisar números y ajustar el presupuesto.
Nuevos valores y categorías en mayo
El valor del Monotributo se define según la categoría en la que esté inscripto cada contribuyente, determinada por los ingresos anuales y otros criterios establecidos por la ARCA. De cara a mayo, las nuevas escalas ya reflejan los últimos incrementos: si bien los niveles más bajos siguen siendo más accesibles, también registran subas frente a meses anteriores.
Con la actualización del 14,3% aplicada por la ARCA, en base a la inflación del último semestre, así quedaron los importes vigentes para mayo 2026:
- Categoría A: $42.386,74 (servicios y bienes)
- Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes)
- Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)
- Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)
- Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)
- Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)
- Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)
- Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)
- Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)
- Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)
- Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)
En los escalones más altos, los montos crecen con fuerza, sobre todo porque se suman componentes como la jubilación y la obra social, lo que eleva el total a pagar.
Las diferencias entre categorías pueden ser marcadas, por eso resulta fundamental estar bien encuadrado dentro del Monotributo. A su vez, no es igual brindar servicios que dedicarse a la venta de bienes, ya que los aportes cambian y eso puede generar dudas al momento de hacer la recategorización ante la ARCA.
Vencimientos y cumplimiento
Por lo general, el vencimiento del Monotributo se ubica cerca del día 20 de cada mes, según lo establece la ARCA. Respetar esa fecha es clave para evitar intereses y recargos que pueden crecer rápido si se acumulan. En este escenario, cada vez más contribuyentes eligen el débito automático, una herramienta práctica para mantenerse al día y no pasar por alto el pago mensual.
Topes y control de ingresos
Las escalas de facturación del Monotributo también fueron ajustadas por la ARCA en línea con la inflación, lo que permite a algunos contribuyentes sostener su categoría pese al aumento de ingresos nominales. Sin embargo, exceder esos límites de facturación implica saltar al régimen general, donde la carga impositiva es considerablemente más alta. En ese contexto, llevar un control preciso de los ingresos sigue siendo determinante dentro del sistema.
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