ARCA: la recaudación creció 35,1% en julio
La recaudación tributaria nacional administrada por ARCA alcanzó los $22.965.441 millones, impulsada por Ganancias y el IVA durante el mes.
Durante el séptimo mes del año, los ingresos correspondientes a la recaudación mostraron un avance positivo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó de manera oficial que los recursos tributarios alcanzaron los $22.965.441 millones, lo que representa una variación interanual del 35,1% en julio.
Los detalles de la recaudación de ARCA por impuesto
El desempeño positivo de los ingresos fiscales estuvo apalancado por distintas variables. El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $6.825.626 millones, lo que significó un alza interanual del 32,8%. En el desglose de este tributo, el IVA Impositivo aumentó 41,4%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo una variación de 13,1%.
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Por su parte, el Impuesto a las Ganancias presentó un importante salto con una variación interanual de 64,7%, logrando recaudar la suma de $5.111.219 millones.
Respecto a los demás gravámenes del esquema tributario nacional, los números oficiales arrojaron los siguientes resultados para el mes analizado:
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Seguridad Social: los ingresos aumentaron 29,4%, alcanzando un total de $6.300.720 millones.
Débitos y Créditos: en este impuesto se alcanzaron $1.545.029 millones, logrando un incremento interanual de 18,7%.
Derechos de Exportación: se obtuvieron $1.192.117 millones con una leve variación interanual positiva de 3,1%.
Derechos de Importación y otros: ingresaron $575.667 millones, registrando en este caso una variación interanual negativa de -2,3%.
Bienes Personales: se alcanzaron $171.056 millones, lo que marcó una contundente variación interanual de 69,2%.
Combustibles: ingresaron $638.389 millones en concepto de este impuesto, cerrando con una variación interanual de 67,8%.
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