ARCA: la recaudación creció 35,1% en julio

Los detalles de la recaudación de ARCA por impuesto

El desempeño positivo de los ingresos fiscales estuvo apalancado por distintas variables. El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $6.825.626 millones, lo que significó un alza interanual del 32,8%. En el desglose de este tributo, el IVA Impositivo aumentó 41,4%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo una variación de 13,1%.