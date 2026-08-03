ARCA: el procedimiento clave para estar al día con el monotributo
ARCA permite regularizar los saldos pendientes en pocos pasos desde su sitio oficial, antes de que la deuda aumente por los intereses.
Mantener las obligaciones tributarias al día es clave para evitar intereses, prevenir recargos y facilitar la gestión del Monotributo. Cuando una cuota no se paga en término, ARCA aplica intereses de manera automática hasta que la deuda sea cancelada, por lo que resulta conveniente regularizar la situación lo antes posible para que el monto no siga aumentando.
A través de sus canales digitales, ARCA permite consultar el importe adeudado, emitir el Volante Electrónico de Pago (VEP) y completar el pago utilizando diferentes medios electrónicos. De esta manera, los contribuyentes pueden realizar todo el trámite de forma online, sin necesidad de asistir a una oficina del organismo.
Paso a paso para pagar la deuda del monotributo de ARCA
Antes de iniciar la gestión, el contribuyente debe tener a mano su CUIT y la Clave Fiscal. Con esas credenciales podrá acceder a los servicios digitales de ARCA para consultar el monto adeudado, junto con los intereses que se hayan generado hasta la fecha de la consulta.
El primer paso es conocer con precisión cuánto se debe. Para eso, hay que ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal, acceder al servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos y revisar el estado de la cuenta. Allí se visualizan tanto los períodos que ya fueron abonados como aquellos que todavía registran deuda.
La plataforma calcula automáticamente el importe actualizado de cada obligación pendiente e incorpora los intereses resarcitorios correspondientes. De esta manera, el contribuyente puede conocer el monto final antes de avanzar con el pago y evitar equivocaciones al momento de elegir los períodos que desea regularizar.
Después de identificar la deuda, el siguiente paso es generar el Volante Electrónico de Pago (VEP), el comprobante digital necesario para cancelar el saldo pendiente. El procedimiento es el siguiente:
- Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
- Abrir el servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.
- Marcar los períodos que figuran como impagos.
- Seleccionar la opción Volante de pagos.
- Confirmar la operación y hacer clic en Generar VEP o QR. El sistema permite emitir un comprobante para uno o varios períodos, según la elección del contribuyente.
- Guardar el número del VEP o el código QR para completar la operación.
Una vez emitido el VEP, la deuda puede abonarse a través de los diferentes medios electrónicos habilitados por ARCA. Entre las opciones disponibles se encuentran:
- Homebanking, desde la sección destinada al pago de impuestos nacionales o servicios de ARCA.
- Pago Mis Cuentas, para usuarios de la red Banelco.
- Red Link, utilizando su plataforma de pagos.
- Billeteras virtuales compatibles, siempre que el VEP incluya un código QR.
Tras realizar el pago, la acreditación puede demorar hasta 48 horas hábiles. Por ese motivo, es recomendable conservar el comprobante hasta comprobar que el importe fue registrado correctamente en la Cuenta Corriente. En caso de que la deuda sea elevada y resulte difícil abonarla en un solo pago, ARCA también dispone de planes de pago para determinadas obligaciones. Las condiciones, requisitos y modalidades vigentes pueden consultarse dentro de la sección correspondiente del organismo.
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