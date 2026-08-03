ARCA: el procedimiento clave para estar al día con el monotributo

Después de identificar la deuda, el siguiente paso es generar el Volante Electrónico de Pago (VEP), el comprobante digital necesario para cancelar el saldo pendiente. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal .

con y . Abrir el servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos .

. Marcar los períodos que figuran como impagos.

Seleccionar la opción Volante de pagos .

. Confirmar la operación y hacer clic en Generar VEP o QR . El sistema permite emitir un comprobante para uno o varios períodos, según la elección del contribuyente.

. El sistema permite emitir un comprobante para uno o varios períodos, según la elección del contribuyente. Guardar el número del VEP o el código QR para completar la operación.

Una vez emitido el VEP, la deuda puede abonarse a través de los diferentes medios electrónicos habilitados por ARCA. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Homebanking , desde la sección destinada al pago de impuestos nacionales o servicios de ARCA .

, desde la sección destinada al pago de impuestos nacionales o servicios de . Pago Mis Cuentas , para usuarios de la red Banelco .

, para usuarios de la red . Red Link , utilizando su plataforma de pagos.

, utilizando su plataforma de pagos. Billeteras virtuales compatibles, siempre que el VEP incluya un código QR.

Tras realizar el pago, la acreditación puede demorar hasta 48 horas hábiles. Por ese motivo, es recomendable conservar el comprobante hasta comprobar que el importe fue registrado correctamente en la Cuenta Corriente. En caso de que la deuda sea elevada y resulte difícil abonarla en un solo pago, ARCA también dispone de planes de pago para determinadas obligaciones. Las condiciones, requisitos y modalidades vigentes pueden consultarse dentro de la sección correspondiente del organismo.