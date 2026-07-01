ARCA: cuánto aumentaría el Impuesto a las Ganancias y el Monotributo a partir de julio 2026
ARCA prepara una nueva revisión semestral que modificará escalas, topes y cuotas. Los cambios comenzarán a sentirse en el bolsillo de los contribuyentes.
Los contribuyentes que forman parte del Monotributo y aquellos alcanzados por el impuesto a las Ganancias tendrán una nueva modificación en los valores de sus regímenes. La actualización corresponde al segundo ajuste del año 2026 dispuesto por ARCA, de acuerdo con el esquema de actualización semestral que surgió tras la reforma tributaria aprobada en 2024.
Aunque la entrada en vigencia oficial de los cambios está prevista para el 1° de julio, la aplicación concreta de los nuevos montos quedará definida luego de conocerse el dato de inflación de junio. El INDEC difundirá ese índice el 14 de julio, una cifra clave para establecer el porcentaje final de aumento en las escalas, topes y parámetros que alcanzarán tanto al Monotributo como al impuesto a las Ganancias.
Cómo quedarían Ganancias y Monotributo con la actualización
Según las proyecciones de consultoras privadas, la inflación acumulada del primer semestre se ubicaría cerca del 17%, un porcentaje que será utilizado como referencia para calcular la próxima actualización de los mínimos, escalas y deducciones del Impuesto a las Ganancias, además de los valores correspondientes al Monotributo.
En el caso de Ganancias, la suba prevista impactaría en el mínimo no imponible, elevando el piso desde el cual los trabajadores comienzan a pagar el tributo. Con ese ajuste, una persona soltera y sin hijos pasaría a tributar desde un ingreso aproximado de $3,5 millones brutos mensuales, mientras que un trabajador casado con dos hijos tendría un límite cercano a los $3,8 millones brutos.
Por su parte, el Monotributo tendrá modificaciones en sus principales parámetros, con cambios en los topes de facturación, las cuotas mensuales, los aportes jubilatorios, la cobertura de obra social y otros indicadores que determinan la categoría de cada contribuyente, como los alquileres acumulados y el gasto energético.
Si el aumento definitivo queda alrededor del 17%, la categoría A del Monotributo podría superar los $12 millones de facturación anual permitida, mientras que la categoría K, la más elevada del régimen, tendría un límite cercano a los $126 millones por año.
Para definir la segunda actualización de 2026 del impuesto a las Ganancias, el Gobierno tomará como base el índice de inflación entre enero y junio. Los nuevos valores del mínimo no imponible, las escalas y las deducciones se conocerán recién durante julio y tendrán vigencia para el próximo período semestral.
Con una variación estimada del 16,9% en los primeros seis meses del año, el nuevo mínimo no imponible quedaría en torno a los $3.507.909 brutos mensuales para trabajadores solteros sin hijos.
En tanto, los empleados casados con hijos comenzarían a pagar Ganancias cuando sus ingresos superen aproximadamente los $4.445.240 brutos por mes
Monotributo: cuánto subirán los topes de facturación, escalas y cuotas en julio
Durante enero y julio, los valores del Monotributo atraviesan una actualización de acuerdo con la variación de la inflación acumulada registrada en el semestre previo. El ajuste alcanza a la tabla de facturación, las escalas y las cuotas, tomando como referencia el período calendario que termina en el mes anterior a la aplicación del nuevo esquema.
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