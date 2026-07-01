ARCA: cuánto aumentaría el Impuesto a las Ganancias y el Monotributo a partir de julio 2026

Si el aumento definitivo queda alrededor del 17%, la categoría A del Monotributo podría superar los $12 millones de facturación anual permitida, mientras que la categoría K, la más elevada del régimen, tendría un límite cercano a los $126 millones por año.

Para definir la segunda actualización de 2026 del impuesto a las Ganancias, el Gobierno tomará como base el índice de inflación entre enero y junio. Los nuevos valores del mínimo no imponible, las escalas y las deducciones se conocerán recién durante julio y tendrán vigencia para el próximo período semestral.

Con una variación estimada del 16,9% en los primeros seis meses del año, el nuevo mínimo no imponible quedaría en torno a los $3.507.909 brutos mensuales para trabajadores solteros sin hijos.

En tanto, los empleados casados con hijos comenzarían a pagar Ganancias cuando sus ingresos superen aproximadamente los $4.445.240 brutos por mes

Monotributo: cuánto subirán los topes de facturación, escalas y cuotas en julio

Durante enero y julio, los valores del Monotributo atraviesan una actualización de acuerdo con la variación de la inflación acumulada registrada en el semestre previo. El ajuste alcanza a la tabla de facturación, las escalas y las cuotas, tomando como referencia el período calendario que termina en el mes anterior a la aplicación del nuevo esquema.