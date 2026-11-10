ARCA: cómo es la guía práctica para regularizar deudas y evitar la baja del Monotributo en noviembre 2026
Conocer los vencimientos y consultar las deudas acumuladas es fundamental para evitar intereses y una posible exclusión del régimen.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispone de diferentes herramientas para que los contribuyentes puedan consultar y regularizar las deudas del Monotributo sin necesidad de realizar trámites presenciales.
Mantener los pagos al día es fundamental para conservar los beneficios del régimen simplificado, evitar la acumulación de intereses y prevenir una eventual baja de oficio por falta de pago.
En noviembre de 2026, los monotributistas deben prestar especial atención al calendario de vencimientos y revisar si registran períodos pendientes, ya que la acumulación de diez meses consecutivos sin abonar el impuesto puede provocar la baja automática del régimen.
Cuándo vence el monotributo en noviembre y qué pasa si se paga tarde
El próximo vencimiento del Monotributo será el viernes 20 de noviembre de 2026, fecha límite para abonar la cuota mensual sin generar intereses. ARCA establece que el pago debe realizarse hasta el día 20 de cada mes, salvo cuando coincide con un feriado o fin de semana.
Quienes paguen después del vencimiento deberán cancelar el importe adeudado más los intereses resarcitorios correspondientes al período de demora. Sin embargo, un atraso aislado no implica la pérdida inmediata de la condición de monotributista.
La situación cambia cuando se acumulan diez meses consecutivos sin pagar, ya que ARCA puede disponer la baja de oficio. Además, la obligación mensual continúa vigente aunque el contribuyente no haya facturado durante ese período.
Cómo consultar la deuda del monotributo y generar el pago
Para conocer el estado de sus obligaciones, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial de ARCA con clave fiscal y acceder al servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).
Desde esa plataforma es posible consultar los períodos impagos, verificar los intereses acumulados y generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) para cancelar la deuda.
El comprobante puede abonarse mediante homebanking, redes bancarias o billeteras virtuales habilitadas. También se pueden realizar gestiones desde las aplicaciones oficiales ARCA Móvil y Mi Monotributo.
Para quienes no puedan cancelar todo el saldo de una sola vez, el organismo ofrece planes de facilidades de pago de hasta 20 cuotas mensuales, según las condiciones aplicables. La adhesión se gestiona mediante el servicio Mis Facilidades.
Si el contribuyente ya fue dado de baja por falta de pago, deberá regularizar las obligaciones pendientes y solicitar nuevamente su inscripción. El reingreso al Monotributo no es automático, incluso después de cancelar la deuda o incorporarla a un plan de pagos.
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