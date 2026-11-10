ARCA: cómo es la guía práctica para regularizar deudas y evitar la baja del Monotributo en noviembre 2026

La situación cambia cuando se acumulan diez meses consecutivos sin pagar, ya que ARCA puede disponer la baja de oficio. Además, la obligación mensual continúa vigente aunque el contribuyente no haya facturado durante ese período.

Cómo consultar la deuda del monotributo y generar el pago

Para conocer el estado de sus obligaciones, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial de ARCA con clave fiscal y acceder al servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).

Desde esa plataforma es posible consultar los períodos impagos, verificar los intereses acumulados y generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) para cancelar la deuda.

El comprobante puede abonarse mediante homebanking, redes bancarias o billeteras virtuales habilitadas. También se pueden realizar gestiones desde las aplicaciones oficiales ARCA Móvil y Mi Monotributo.

Para quienes no puedan cancelar todo el saldo de una sola vez, el organismo ofrece planes de facilidades de pago de hasta 20 cuotas mensuales, según las condiciones aplicables. La adhesión se gestiona mediante el servicio Mis Facilidades.

Si el contribuyente ya fue dado de baja por falta de pago, deberá regularizar las obligaciones pendientes y solicitar nuevamente su inscripción. El reingreso al Monotributo no es automático, incluso después de cancelar la deuda o incorporarla a un plan de pagos.