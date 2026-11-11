El Banco Central avala la RG 5617/2024 y el dólar para paquetes al exterior 2027 estará por encima de $2000

No obstante, la normativa ratifica que se puede evitar este fuerte recargo si los usuarios abonan los resúmenes directamente con dólares propios. En este contexto de normalización financiera, los reportes oficiales del Banco Central reflejan que, en la actualidad, aproximadamente el 70% de los ciudadanos ya cancela sus gastos turísticos y pasajes internacionales utilizando fondos en moneda dura para esquivar la cotización más gravosa del sistema.