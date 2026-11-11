El Banco Central avala la RG 5617/2024 y el dólar para paquetes al exterior 2027 estará por encima de $2000
Pese al fin del cepo, el dólar turista se mantiene como el más caro del mercado. El Gobierno ratificó el recargo del 30% a cuenta del impuesto a las Ganancias.
A pesar de que el Gobierno de Javier Milei levantó el cepo cambiario y eliminó el impuesto PAIS, el dólar turista continúa siendo la cotización más alta del mercado. Con un valor de $2041, este tipo de cambio impacta directamente en los consumos y viajes al exterior programados para 2027.
El recargo impositivo sobrevive gracias a la normativa oficial emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El texto, firmado por Juan Alberto Pazo, funcionario clave del equipo económico, establece la continuidad del régimen de retención para las compras de divisas y los pagos de servicios foráneos.
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El impacto de la Resolución 5617/2024 de ARCA en los consumos
Mientras el tipo de cambio oficial minorista cerró en $1570 en las pizarras del Banco Nación, la aplicación de este anticipo tributario dispara el valor final por encima de la barrera de los dos mil pesos. Según detalla la medida, el sobrecargo se aplica indefectiblemente sobre todas las operaciones en moneda extranjera canceladas en pesos con plásticos bancarios, agencias de turismo o plataformas virtuales.
No obstante, la normativa ratifica que se puede evitar este fuerte recargo si los usuarios abonan los resúmenes directamente con dólares propios. En este contexto de normalización financiera, los reportes oficiales del Banco Central reflejan que, en la actualidad, aproximadamente el 70% de los ciudadanos ya cancela sus gastos turísticos y pasajes internacionales utilizando fondos en moneda dura para esquivar la cotización más gravosa del sistema.
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