ANSES: los jubilados que no podrán recibir el bono de noviembre
Este bono que otorga el organismo es de $70.000 y se presenta como un alivio para el bolsillo. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES), hace algunos días atrás, comenzó con el pago de las prestaciones correspondientes a noviembre. Estos programas, para el undécimo mes del año, tuvieron un incremento del 2,1% luego de conocerse la inflación de septiembre.
Además de un ajuste, el organismo también anunció la continuación de un bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo. Si bien esta ayuda se presenta como un alivio para el bolsillo, cada beneficiario debe cumplir una serie de requisitos importantes.
Lo que cobrarán los jubilados en noviembre 2025
El haber mínimo jubilatorio aumentó un 2,1%, pasando de $326.298,38 a $333.150,65. Si se mantiene el bono de refuerzo de $70.000, los jubilados que cobran la mínima recibirán un total de $403.150,65.
En caso que los haberes sean superiores, los adultos recibirán un ajuste proporcional del 2,1%. Por otro lado, este incremento también se aplica a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez.
Quiénes no podrán recibir el bono
Los jubilados cuyos haberes superen los $403.150 no accederán al bono de refuerzo brindando por el organismo, cuyo objetivo es aliviar el bolsillo y hacerle frente a la escalada de precios.
Calendario de pagos de noviembre
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10/11
- DNI terminados en 1: 11/11
- DNI terminados en 2: 12/11
- DNI terminados en 3: 13/11
- DNI terminados en 4: 14/11
- DNI terminados en 5: 17/11
- DNI terminados en 6: 18/11
- DNI terminados en 7: 19/11
- DNI terminados en 8 y 9: 20/11
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 20/11
- DNI terminados en 2 y 3: 25/11
- DNI terminados en 4 y 5: 26/11
- DNI terminados en 6 y 7: 27/11
- DNI terminados en 8 y 9: 28/11
