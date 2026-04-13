ARCA: cuándo es el vencimiento para pagar el monotributo en abril de 2026

CUIT finalizados en 0 y 1: 20 de abril

finalizados en 0 y 1: 20 de abril CUIT finalizados en 2 y 3: 21 de abril

finalizados en 2 y 3: 21 de abril CUIT finalizados en 4 y 5: 22 de abril

finalizados en 4 y 5: 22 de abril CUIT finalizados en 6 y 7: 23 de abril

finalizados en 6 y 7: 23 de abril CUIT finalizados en 8 y 9: 24 de abril

Este esquema escalonado concentra los vencimientos en la última semana del mes y permite distribuir las obligaciones entre los contribuyentes del monotributo. Cumplir dentro del plazo fijado por la ARCA evita inconvenientes fiscales, ya que cualquier demora puede generar retrasos administrativos.

La cuota mensual incluye el componente impositivo, previsional y de obra social, lo que determina el monto total que cada contribuyente debe abonar dentro del régimen simplificado.

Los topes de facturación anual por categoría son los siguientes:

Los límites de facturación del monotributo establecidos por la ARCA determinan la categoría correspondiente dentro del régimen simplificado:

Categoría A : hasta $10.277.988

: hasta $10.277.988 Categoría B : hasta $15.058.447

: hasta $15.058.447 Categoría C : hasta $21.113.696

: hasta $21.113.696 Categoría D : hasta $26.212.853

: hasta $26.212.853 Categoría E : hasta $30.833.964

: hasta $30.833.964 Categoría F : hasta $38.642.048

: hasta $38.642.048 Categoría G : hasta $46.211.109

: hasta $46.211.109 Categoría H : hasta $70.113.407

: hasta $70.113.407 Categoría I : hasta $78.479.211

: hasta $78.479.211 Categoría J : hasta $89.872.640

: hasta $89.872.640 Categoría K: hasta $108.357.084

Estos topes de ingresos son clave para definir la categoría en el monotributo y sostener la permanencia dentro del sistema. Por eso, la ARCA exige llevar un control permanente de la facturación de los últimos 12 meses.

Superar estos montos implica una recategorización automática del contribuyente, en línea con los parámetros vigentes del régimen simplificado.