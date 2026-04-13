ARCA: cuándo es el vencimiento para pagar el monotributo en abril de 2026
Todo sobre ARCA al detalle: montos actualizados y normas vigentes según cada categoría para cumplir con el pago sin errores ni sorpresas.
La ARCA dio a conocer los nuevos valores del monotributo que rigen en abril de 2026, junto con los límites de facturación asignados a cada categoría. Este esquema actualizado contempla cuotas mensuales y topes de ingresos definidos, tras la actualización aplicada a comienzos de año en línea con la inflación acumulada.
Para realizar el ajuste, la ARCA tomó como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre julio y diciembre de 2025. El incremento fue del 14,28%, lo que repercute directamente tanto en los montos a pagar como en los límites anuales permitidos dentro del régimen simplificado.
El sistema continúa organizado en categorías del monotributo, que agrupan a los contribuyentes según su nivel de ingresos brutos. Cada escala fija condiciones específicas para mantenerse dentro del régimen, por lo que resulta clave hacer un seguimiento periódico de la facturación declarada.
Cuándo vence el monotributo
Durante abril, la ARCA estableció el calendario de pagos que deben cumplir los contribuyentes adheridos al monotributo. El vencimiento mensual se define según la terminación de la CUIT, criterio que determina el día asignado para abonar la obligación correspondiente dentro del régimen simplificado.
El cronograma oficial establece los siguientes vencimientos
El calendario de pagos del monotributo definido por la ARCA para abril organiza los vencimientos según la terminación de la CUIT:
- CUIT finalizados en 0 y 1: 20 de abril
- CUIT finalizados en 2 y 3: 21 de abril
- CUIT finalizados en 4 y 5: 22 de abril
- CUIT finalizados en 6 y 7: 23 de abril
- CUIT finalizados en 8 y 9: 24 de abril
Este esquema escalonado concentra los vencimientos en la última semana del mes y permite distribuir las obligaciones entre los contribuyentes del monotributo. Cumplir dentro del plazo fijado por la ARCA evita inconvenientes fiscales, ya que cualquier demora puede generar retrasos administrativos.
La cuota mensual incluye el componente impositivo, previsional y de obra social, lo que determina el monto total que cada contribuyente debe abonar dentro del régimen simplificado.
Los topes de facturación anual por categoría son los siguientes:
Los límites de facturación del monotributo establecidos por la ARCA determinan la categoría correspondiente dentro del régimen simplificado:
- Categoría A: hasta $10.277.988
- Categoría B: hasta $15.058.447
- Categoría C: hasta $21.113.696
- Categoría D: hasta $26.212.853
- Categoría E: hasta $30.833.964
- Categoría F: hasta $38.642.048
- Categoría G: hasta $46.211.109
- Categoría H: hasta $70.113.407
- Categoría I: hasta $78.479.211
- Categoría J: hasta $89.872.640
- Categoría K: hasta $108.357.084
Estos topes de ingresos son clave para definir la categoría en el monotributo y sostener la permanencia dentro del sistema. Por eso, la ARCA exige llevar un control permanente de la facturación de los últimos 12 meses.
Superar estos montos implica una recategorización automática del contribuyente, en línea con los parámetros vigentes del régimen simplificado.
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