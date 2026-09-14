ARCA: el nuevo requisito que puede trabar la emisión de facturas electrónicas

Por eso, Policella recomienda no esperar a recibir una comunicación del organismo para revisar la configuración. Tanto quienes utilizan un sistema propio como quienes dependen de una solución desarrollada por terceros deberían comprobar con tiempo que el proceso funcione de manera correcta.

Un punto clave es que no basta con que el dato figure almacenado en la base interna del sistema. La condición tributaria del cliente tiene que enviarse de manera explícita dentro del nodo correspondiente del XML o JSON del Web Service utilizado para comunicarse con ARCA.

El cronograma de adecuación de sistemas

ARCA definió un cronograma gradual para que los contribuyentes y desarrolladores puedan actualizar sus Web Services y sistemas de gestión utilizados para la facturación electrónica, de acuerdo con los nuevos campos que pasarán a ser obligatorios.

La normativa establecía inicialmente que el 15 de abril de 2025 era la fecha límite para incorporar de manera obligatoria la nueva versión de los Web Services, que incluye la información correspondiente al receptor del comprobante.

Sin embargo, la implementación requirió mayores ajustes en los sistemas de gestión y plataformas de facturación masiva. Por este motivo, ARCA amplió el período de pruebas y habilitó una etapa de convivencia opcional. Durante ese lapso, las empresas pudieron continuar generando comprobantes aunque el campo técnico todavía no estuviera informado, evitando así posibles interrupciones en la actividad comercial.

Ahora, el organismo volvió a advertir a los emisores luego de detectar que todavía existe una cantidad significativa de comprobantes electrónicos que no incluyen este dato. Frente a esta situación, estableció el 30 de noviembre de 2026 como fecha límite definitiva para completar las adecuaciones técnicas.

Desde el 1 de diciembre de 2026, el mecanismo cambiará y ARCA rechazará automáticamente las solicitudes de CAE que no incorporen el código correspondiente a la condición frente al IVA del receptor dentro del campo técnico requerido.

Otros detalles a tener en cuenta

La Resolución General 5616/2024 de ARCA, publicada en diciembre de 2024, modificó el régimen de facturación electrónica e incorporó nuevos requisitos para las operaciones en moneda extranjera y la identificación del receptor.

Entre los principales cambios, la norma precisó el tipo de cambio que debe utilizarse al solicitar el CAE para comprobantes emitidos en moneda extranjera y estableció como obligatorio informar la condición frente al IVA del receptor. También fijó reglas para quienes utilizan controladores fiscales de Nueva Tecnología en operaciones en moneda extranjera que se cancelan en esa misma moneda.

Desde el 1 de diciembre de 2026, ARCA aplicará de forma estricta este requisito y rechazará los comprobantes que no informen correctamente la condición de IVA del receptor.