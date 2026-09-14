ARCA: el nuevo requisito que puede trabar la emisión de facturas electrónicas
ARCA endurece los controles y desde diciembre rechazará comprobantes sin la condición de IVA del receptor. Qué deberán revisar los contribuyentes.
ARCA comenzó a notificar a distintos contribuyentes luego de detectar facturas electrónicas emitidas sin especificar la condición frente al IVA correspondiente al receptor. Desde el 1 de diciembre de 2026, el organismo aplicará un nuevo control y rechazará de manera automática los comprobantes cuando ese dato figure vacío, sea nulo o directamente no haya sido informado.
¿A qué contribuyentes y categorías afecta la medida?
La advertencia de ARCA sobre la correcta carga de la condición frente al IVA del receptor cobra especial relevancia para quienes trabajan con sistemas de facturación propios o utilizan plataformas de gestión conectadas al organismo mediante Web Service.
Según explica Gustavo Policella, del Estudio Policella & Asoc., es importante realizar con anticipación los ajustes y controles necesarios para evitar problemas cuando entre en vigencia la nueva exigencia.
El consultor tributario aconseja contactar al proveedor del sistema de facturación electrónica y confirmar que el campo “Condición frente al IVA del receptor” se esté enviando correctamente a ARCA cada vez que se solicita un CAE.
Aquellos sistemas que no hayan realizado las modificaciones y pruebas correspondientes antes de diciembre podrían sufrir inconvenientes en la emisión de comprobantes electrónicos. En esos casos, la autorización fiscal será rechazada directamente, lo que puede generar una interrupción en la facturación.
Por eso, Policella recomienda no esperar a recibir una comunicación del organismo para revisar la configuración. Tanto quienes utilizan un sistema propio como quienes dependen de una solución desarrollada por terceros deberían comprobar con tiempo que el proceso funcione de manera correcta.
Un punto clave es que no basta con que el dato figure almacenado en la base interna del sistema. La condición tributaria del cliente tiene que enviarse de manera explícita dentro del nodo correspondiente del XML o JSON del Web Service utilizado para comunicarse con ARCA.
El cronograma de adecuación de sistemas
ARCA definió un cronograma gradual para que los contribuyentes y desarrolladores puedan actualizar sus Web Services y sistemas de gestión utilizados para la facturación electrónica, de acuerdo con los nuevos campos que pasarán a ser obligatorios.
La normativa establecía inicialmente que el 15 de abril de 2025 era la fecha límite para incorporar de manera obligatoria la nueva versión de los Web Services, que incluye la información correspondiente al receptor del comprobante.
Sin embargo, la implementación requirió mayores ajustes en los sistemas de gestión y plataformas de facturación masiva. Por este motivo, ARCA amplió el período de pruebas y habilitó una etapa de convivencia opcional. Durante ese lapso, las empresas pudieron continuar generando comprobantes aunque el campo técnico todavía no estuviera informado, evitando así posibles interrupciones en la actividad comercial.
Ahora, el organismo volvió a advertir a los emisores luego de detectar que todavía existe una cantidad significativa de comprobantes electrónicos que no incluyen este dato. Frente a esta situación, estableció el 30 de noviembre de 2026 como fecha límite definitiva para completar las adecuaciones técnicas.
Desde el 1 de diciembre de 2026, el mecanismo cambiará y ARCA rechazará automáticamente las solicitudes de CAE que no incorporen el código correspondiente a la condición frente al IVA del receptor dentro del campo técnico requerido.
Otros detalles a tener en cuenta
La Resolución General 5616/2024 de ARCA, publicada en diciembre de 2024, modificó el régimen de facturación electrónica e incorporó nuevos requisitos para las operaciones en moneda extranjera y la identificación del receptor.
Entre los principales cambios, la norma precisó el tipo de cambio que debe utilizarse al solicitar el CAE para comprobantes emitidos en moneda extranjera y estableció como obligatorio informar la condición frente al IVA del receptor. También fijó reglas para quienes utilizan controladores fiscales de Nueva Tecnología en operaciones en moneda extranjera que se cancelan en esa misma moneda.
Desde el 1 de diciembre de 2026, ARCA aplicará de forma estricta este requisito y rechazará los comprobantes que no informen correctamente la condición de IVA del receptor.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario