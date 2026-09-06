ARCA: de qué se trata la nueva facturación y cuándo comienzan las nuevas obligaciones

Cuándo comienzan a regir los cambios

La nueva normativa de ARCA contempla una puesta en marcha escalonada de las obligaciones. Las primeras medidas comenzarán a regir el 1 de septiembre de 2026, mientras que otras se incorporarán el 1 de octubre y el 1 de diciembre de ese año. Además, está previsto que nuevas exigencias entren en vigencia a partir de marzo de 2027.

Con este esquema, ARCA apunta a aplicar los cambios de manera gradual y permitir que los sectores involucrados tengan tiempo para adecuar sus sistemas de facturación.

La resolución también incluye disposiciones particulares para las operaciones realizadas por entidades financieras, compañías de seguros, emisoras y administradoras de tarjetas y otros rubros alcanzados por el nuevo régimen.