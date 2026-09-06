ARCA: de qué se trata la nueva facturación y cuándo comienzan las nuevas obligaciones
ARCA avanza con nuevas reglas de facturación electrónica que comenzarán a regir desde septiembre de 2026 y alcanzarán a entidades financieras y educativas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sumó nuevas exigencias vinculadas con la facturación electrónica para diferentes sectores. La aplicación de estas medidas será progresiva y alcanzará a bancos y otras entidades financieras, compañías de seguros, emisoras de tarjetas, proveedores de activos virtuales, instituciones educativas privadas y determinadas empresas de medicina prepaga.
Las modificaciones fueron oficializadas a través de la Resolución General 5866/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa introduce cambios en el sistema de emisión de comprobantes electrónicos y fija una entrada en vigencia escalonada para las nuevas obligaciones durante los próximos meses.
ARCA incorpora la liquidación electrónica mensual
Entre las novedades más importantes aparece la opción de implementar una liquidación electrónica mensual. Algunos sectores podrán reemplazar la emisión de un comprobante por cada operación por un único comprobante digital para cada cliente, que se generará al cierre de cada mes.
Esta alternativa estará disponible para entidades financieras, compañías de seguros, emisoras y administradoras de tarjetas, determinadas instituciones educativas privadas, algunas empresas de medicina prepaga y proveedores de servicios vinculados con activos virtuales. Los contribuyentes que adopten este sistema deberán conservar los registros y respaldos necesarios para identificar cada una de las operaciones contempladas en la liquidación.
El comprobante electrónico tendrá que emitirse como máximo hasta el último día de cada mes y deberá quedar disponible para el cliente dentro de los 10 días corridos posteriores a su emisión.
Cuándo comienzan a regir los cambios
La nueva normativa de ARCA contempla una puesta en marcha escalonada de las obligaciones. Las primeras medidas comenzarán a regir el 1 de septiembre de 2026, mientras que otras se incorporarán el 1 de octubre y el 1 de diciembre de ese año. Además, está previsto que nuevas exigencias entren en vigencia a partir de marzo de 2027.
Con este esquema, ARCA apunta a aplicar los cambios de manera gradual y permitir que los sectores involucrados tengan tiempo para adecuar sus sistemas de facturación.
La resolución también incluye disposiciones particulares para las operaciones realizadas por entidades financieras, compañías de seguros, emisoras y administradoras de tarjetas y otros rubros alcanzados por el nuevo régimen.
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