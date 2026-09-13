ARCA: los motivos por los que puede embargar las billeteras virtuales y cuentas digitales
Con ARCA bajo la lupa, las billeteras virtuales y las cuentas con CVU tienen reglas claras sobre cuándo puede intervenir un juez.
Tener fondos en billeteras virtuales no significa que queden fuera del alcance de un embargo ni de los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las cuentas digitales forman parte de los bienes que pueden ser alcanzados durante una ejecución fiscal, al igual que sucede con una cuenta bancaria tradicional.
Sin embargo, ARCA no puede embargar ni retirar el dinero directamente. El organismo está habilitado para solicitar la medida, pero para hacerla efectiva necesita una orden judicial. Una vez que la Justicia autoriza el procedimiento, la billetera virtual debe cumplir con la disposición y bloquear los fondos indicados.
Qué dice la ley sobre los embargos en cuentas con CVU
Los fondos depositados en cuentas digitales con CVU también pueden quedar alcanzados por una medida cautelar durante una ejecución fiscal. No se trata de una posibilidad reciente: en 2021, la entonces AFIP incorporó las cuentas digitales a los mecanismos utilizados para avanzar sobre bienes de contribuyentes con deudas. Desde entonces, el dinero electrónico también puede ser considerado al momento de identificar activos embargables.
El criterio parte de una regla general: el patrimonio de una persona responde por sus obligaciones, salvo aquellos bienes que la legislación protege de manera específica. En este esquema, ARCA recibe información que los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) están obligados a informar de forma periódica.
Con esos datos, el organismo puede identificar fondos disponibles en billeteras virtuales y pedir su embargo cuando existe una ejecución fiscal. Sin embargo, hay una protección que debe tenerse en cuenta: si la cuenta recibe salarios, se aplican los límites de inembargabilidad establecidos por la legislación laboral, tal como ocurre con una cuenta bancaria.
Cómo se ejecuta la orden judicial a través del Banco Central
El mecanismo está previsto en el artículo 92 de la Ley de Procedimiento Fiscal. En estos casos, ARCA puede solicitar el embargo de fondos, pero la medida debe contar con la autorización de un juez. Una vez que se dicta la orden judicial, el oficio se tramita mediante el Banco Central, que comunica la disposición a las entidades comprendidas en el sistema, entre ellas:
- Bancos
- Proveedores de Servicios de Pago (PSP)
- Billeteras virtuales que operan con CVU
Cuando una persona tiene dinero en alguna de estas plataformas, la entidad debe aplicar la orden y bloquear los fondos hasta alcanzar el importe establecido por la Justicia.
La situación puede variar cuando se trata de plataformas radicadas fuera de la Argentina. Si el dinero está depositado fuera del alcance de la jurisdicción local, hacer efectivo un embargo puede resultar considerablemente más complejo.
Diferencias entre el embargo bancario y el de plataformas digitales
En términos prácticos, embargar una cuenta bancaria o una billetera virtual sigue un mecanismo muy similar. En ambos casos, ARCA puede identificar los fondos, pedir una medida cautelar dentro de una ejecución fiscal y esperar la autorización de la Justicia. Una vez aprobada, la entidad donde está depositado el dinero debe bloquear el monto indicado.
La diferencia principal pasa por el funcionamiento de cada cuenta. Mientras los bancos utilizan CBU, las billeteras virtuales operan mediante CVU y son gestionadas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP). Sin embargo, esta distinción técnica no significa que las cuentas digitales queden al margen de una ejecución fiscal. La incorporación de estos fondos a los procedimientos de cobro y el mayor intercambio de información hicieron que las billeteras virtuales también puedan ser alcanzadas por estas medidas.
Por eso, pasar dinero de una cuenta bancaria a una billetera virtual no evita un embargo fiscal. Si existe una orden judicial y los fondos permanecen dentro del sistema financiero argentino, la plataforma puede quedar obligada a inmovilizarlos, de manera similar a lo que ocurre con un banco.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario