 ARCA: los motivos por los que puede embargar las billeteras virtuales y cuentas digitales

ARCA: la recaudación creció 35,1% en julio

Cómo se ejecuta la orden judicial a través del Banco Central

El mecanismo está previsto en el artículo 92 de la Ley de Procedimiento Fiscal. En estos casos, ARCA puede solicitar el embargo de fondos, pero la medida debe contar con la autorización de un juez. Una vez que se dicta la orden judicial, el oficio se tramita mediante el Banco Central, que comunica la disposición a las entidades comprendidas en el sistema, entre ellas:

Bancos

Proveedores de Servicios de Pago (PSP)

Billeteras virtuales que operan con CVU

Cuando una persona tiene dinero en alguna de estas plataformas, la entidad debe aplicar la orden y bloquear los fondos hasta alcanzar el importe establecido por la Justicia.

La situación puede variar cuando se trata de plataformas radicadas fuera de la Argentina. Si el dinero está depositado fuera del alcance de la jurisdicción local, hacer efectivo un embargo puede resultar considerablemente más complejo.

Diferencias entre el embargo bancario y el de plataformas digitales

En términos prácticos, embargar una cuenta bancaria o una billetera virtual sigue un mecanismo muy similar. En ambos casos, ARCA puede identificar los fondos, pedir una medida cautelar dentro de una ejecución fiscal y esperar la autorización de la Justicia. Una vez aprobada, la entidad donde está depositado el dinero debe bloquear el monto indicado.

La diferencia principal pasa por el funcionamiento de cada cuenta. Mientras los bancos utilizan CBU, las billeteras virtuales operan mediante CVU y son gestionadas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP). Sin embargo, esta distinción técnica no significa que las cuentas digitales queden al margen de una ejecución fiscal. La incorporación de estos fondos a los procedimientos de cobro y el mayor intercambio de información hicieron que las billeteras virtuales también puedan ser alcanzadas por estas medidas.

Por eso, pasar dinero de una cuenta bancaria a una billetera virtual no evita un embargo fiscal. Si existe una orden judicial y los fondos permanecen dentro del sistema financiero argentino, la plataforma puede quedar obligada a inmovilizarlos, de manera similar a lo que ocurre con un banco.