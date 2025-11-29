ARCA: lo que se podrá transferir sin declarar en diciembre 2025
Las transferencias entre familiares ya son parte del día a día online, aunque siempre conviene conocer las reglas de ARCA para evitar cualquier bardo.
Enviar plata a un familiar se volvió parte del día a día digital, aunque cuando los montos suben conviene saber hasta dónde permiten mover fondos sin que el banco reporte al ARCA. Con la expansión de los pagos online y la caída del uso de efectivo, tener claros los límites actualizados evita demoras y posibles alertas por operaciones poco comunes.
También sirve para comparar con el tope vigente de noviembre. Las entidades financieras deben seguir de cerca los movimientos importantes y comunicarlos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Este año los topes crecieron, dando más margen para transferencias entre particulares.
Cuáles son los límites actuales para enviar dinero
Las entidades financieras pueden pedir comprobantes, frenar una operación de manera temporal o solicitar datos extra cuando encuentran movimientos que se salen de lo habitual. Aun así, siempre que el origen de los fondos sea legítimo, ya sea por ingresos laborales, ventas declaradas o ahorros bancarizados, no tendrían por qué surgir complicaciones para el usuario.
La actualización de los umbrales cambió de lleno el escenario para quienes envían dinero a familiares. Durante diciembre, el tope para realizar transferencias sin que el banco tenga la obligación de reportarlas a ARCA quedó fijado en $50.000.000 por persona y por mes.
Esto permite que, tanto desde cuentas bancarias como desde billeteras virtuales, los usuarios puedan efectuar varias operaciones siempre que el acumulado mensual no supere esa cifra, sin necesidad de presentar documentación adicional.
Este cambio forma parte de una revisión más amplia que elevó todos los montos informables dentro del sistema financiero. Los nuevos valores quedaron así:
- Saldo al cierre del mes: límite generalizado de $50.000.000 para personas físicas
- Plazos fijos: pasan de $1.000.000 a $100.000.000 sin obligación de justificar
- Extracciones en efectivo: se reportan únicamente desde los $10.000.000
- Tenencias en sociedades de bolsa: nuevo mínimo informable de $100.000.000
La suba de estos topes disminuye la cantidad de reportes automáticos y simplifica la operatoria tanto para las entidades como para sus clientes.
Qué tener en cuenta al transferir dinero a un familiar
Aunque los nuevos topes dan mucho más aire, conviene seguir algunas pautas para evitar quilombos innecesarios. Respetar los montos vigentes es clave: mientras el total del mes no pase los $50.000.000, no aparece la obligación de reportar ante ARCA, aunque cada banco puede activar sus propios controles si ve movimientos que no encajan con el historial del cliente.
También sirve tener a mano la documentación que pruebe el origen de la plata, como recibos de sueldo, comprobantes de ventas o papeles vinculados a los ahorros, para responder rápido si la entidad pide más datos.
Contestar sin demora es fundamental, porque una respuesta tardía puede terminar en un Reporte de Operación Sospechosa ante la UIF, incluso cuando todo es totalmente legítimo. Con los nuevos pisos, igual, es raro que pidan papeles por montos dentro de esos límites.
