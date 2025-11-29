ARCA: lo que se podrá transferir sin declarar en diciembre 2025

Este cambio forma parte de una revisión más amplia que elevó todos los montos informables dentro del sistema financiero. Los nuevos valores quedaron así:

Saldo al cierre del mes: límite generalizado de $50.000.000 para personas físicas

límite generalizado de $50.000.000 para personas físicas Plazos fijos : pasan de $1.000.000 a $100.000.000 sin obligación de justificar

: pasan de $1.000.000 a $100.000.000 sin obligación de justificar Extracciones en efectivo: se reportan únicamente desde los $10.000.000

se reportan únicamente desde los $10.000.000 Tenencias en sociedades de bolsa: nuevo mínimo informable de $100.000.000

La suba de estos topes disminuye la cantidad de reportes automáticos y simplifica la operatoria tanto para las entidades como para sus clientes.

Qué tener en cuenta al transferir dinero a un familiar

Aunque los nuevos topes dan mucho más aire, conviene seguir algunas pautas para evitar quilombos innecesarios. Respetar los montos vigentes es clave: mientras el total del mes no pase los $50.000.000, no aparece la obligación de reportar ante ARCA, aunque cada banco puede activar sus propios controles si ve movimientos que no encajan con el historial del cliente.

También sirve tener a mano la documentación que pruebe el origen de la plata, como recibos de sueldo, comprobantes de ventas o papeles vinculados a los ahorros, para responder rápido si la entidad pide más datos.

Contestar sin demora es fundamental, porque una respuesta tardía puede terminar en un Reporte de Operación Sospechosa ante la UIF, incluso cuando todo es totalmente legítimo. Con los nuevos pisos, igual, es raro que pidan papeles por montos dentro de esos límites.