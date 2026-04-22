ARCA: el procedimiento para anular un comprobante mal hecho

El paso a paso para anular una factura de ARCA

Según informó ARCA, dar de baja una factura es un trámite accesible si se respetan los pasos dentro del sistema. Antes de arrancar, conviene usar el navegador adecuado según el dispositivo, ya que eso ayuda a evitar fallas al momento de cargar y validar la información. A continuación, el procedimiento para anular comprobantes en ARCA: