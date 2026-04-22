ARCA: el procedimiento para anular un comprobante mal hecho
Errores al facturar pasan más seguido de lo que se cree, y por eso ARCA publicó una guía clara para anular comprobantes de manera rápida, simple y sin vueltas
Cometer errores al emitir una factura es más habitual de lo que parece, ya sea por un importe mal ingresado, una fecha incorrecta o datos equivocados del cliente. Frente a estas situaciones, ARCA ofrece herramientas concretas para corregirlos sin complicaciones.
Para evitar inconvenientes contables o fiscales, resulta fundamental anular el comprobante de manera correcta. En ese sentido, ARCA difundió una guía práctica que permite hacer el trámite de forma rápida, segura y 100% online, tanto desde una computadora como desde el celular.
El paso a paso para anular una factura de ARCA
Según informó ARCA, dar de baja una factura es un trámite accesible si se respetan los pasos dentro del sistema. Antes de arrancar, conviene usar el navegador adecuado según el dispositivo, ya que eso ayuda a evitar fallas al momento de cargar y validar la información. A continuación, el procedimiento para anular comprobantes en ARCA:
- Ingresar al sitio oficial: Accedé a facturador.arca.gob.ar desde el navegador. En Android, se recomienda Google Chrome, mientras que en iPhone funciona mejor Safari.
- Iniciar sesión con datos fiscales: Tocá en INGRESAR e introducí tu CUIT junto con la clave fiscal nivel 3 para acceder al sistema.
- Ubicar la sección de comprobantes: Dentro del menú, seleccioná Comprobantes para visualizar todas las facturas emitidas.
- Seleccionar el comprobante a eliminar: Identificá la factura con error y elegila dentro del listado.
- Ejecutar la anulación: Hacé clic en Anular. Automáticamente, el sistema de ARCA generará una nota de crédito tipo C vinculada al comprobante original.
- Confirmar la operación: Aceptá la acción para que la factura quede sin efecto y el trámite finalice correctamente.
Puntos clave a tener en cuenta
- Solo es posible anular comprobantes tipo tique C.
- Las notas de crédito no pueden modificarse una vez emitidas.
- No se podrá avanzar si el comprobante ya está asociado a otra nota de crédito.
- El sistema Facturador ARCA no permite operar si el monto supera los $500.000 en pagos electrónicos o los $208.644 en otros medios.
Cumplir con este proceso permite corregir errores sin generar conflictos fiscales y mantener la situación regularizada dentro de ARCA.
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